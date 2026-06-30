Milano, “La sua auto è finita in una rapina”: così hanno raggirato l’anziano

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Milano, un uomo di 84 anni è stato truffato da falsi carabinieri: la Polfer ha arrestato un 31enne trovato con gioielli e orologi. Gli agenti della Polizia Ferroviaria, in servizio in abiti civili, hanno notato il 31enne aggirarsi tra i passeggeri in arrivo. Il suo comportamento ha attirato l’attenzione dei poliziotti, che hanno deciso di seguirlo a distanza. L’uomo, che era incensurato, è salito a bordo di un taxi e si è diretto in via Trasimeno. Qui è entrato in un’abitazione ed è uscito dopo circa quindici minuti.

🚔 Il controllo dopo l’uscita dall’abitazione

Fermato dagli agenti, il 31enne è stato trovato in possesso di un sacchetto con numerosi gioielli e orologi. Il valore complessivo della refurtiva è stato stimato in circa 25mila euro. Secondo quanto ricostruito, quei beni erano stati appena consegnati da un uomo di 84 anni, vittima di un raggiro telefonico. L’anziano aveva ricevuto una chiamata da dei falsi carabinieri, che gli avevano raccontato che la sua auto sarebbe stata coinvolta in una rapina.

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Con questo pretesto, l’uomo era stato indotto a raccogliere i propri preziosi e ad attendere l’arrivo del falso appartenente all’Arma. Il passaggio successivo era la consegna del sacchetto. La refurtiva è stata recuperata integralmente e riconsegnata al legittimo proprietario. Il 31enne è stato arrestato e messo a disposizione dell’Autorità giudiziaria.

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