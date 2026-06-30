Milano, la falsa rapina in gioielleria e il documento usato come esca

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Milano, una coppia di coniugi 81enni è stata truffata da falsi appartenenti alle forze dell’ordine: arrestata una donna di 48 anni. Il fatto è avvenuto mercoledì 24 giugno 2026, il giorno successivo a un altro intervento della Polizia Ferroviaria contro le truffe agli anziani. Gli agenti hanno notato la donna in via IV Novembre mentre saliva a bordo di un taxi. I poliziotti hanno seguito i suoi spostamenti fino a via privata Calzini. La 48enne è entrata in un’abitazione ed è uscita dopo pochi istanti. All’uscita dello stabile è stata fermata per un controllo.

🚔 Gioielli e denaro recuperati subito

La donna è stata trovata in possesso di gioielli e denaro per un valore complessivo di circa 15mila euro. Secondo quanto ricostruito dagli agenti, quei beni le erano stati consegnati poco prima da una coppia di anziani coniugi, entrambi di 81 anni. Le vittime erano state contattate telefonicamente da falsi appartenenti alle forze dell’ordine. I truffatori avevano raccontato che, dopo una rapina in una gioielleria, uno dei malfattori era stato trovato in possesso del documento di uno dei due coniugi.

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Con questo pretesto, la coppia era stata invitata a raccogliere i propri averi per verificare la presenza di refurtiva in casa. La consegna è avvenuta poco dopo, quando la donna si è presentata all’abitazione. La refurtiva è stata recuperata integralmente e riconsegnata ai legittimi proprietari. La 48enne è stata arrestata e ora è a disposizione dell’Autorità giudiziaria.

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