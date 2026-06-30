Milano, fugge all’alt e ferisce un poliziotto: arrestato cileno in zona Ripamonti

Letture: 2.352

Milano, un cittadino cileno nato nel 1998 è stato arrestato dalla Polizia dopo una fuga in auto e poi a piedi nella zona Ripamonti. Tutto è iniziato ieri alle 14.06 di ieri, durante un posto di controllo nella zona sud della città, tra via Rutilia, via dei Fontanili, via Enrico Heine e via Bernardino Ferro. Gli agenti hanno intimato l’alt a un’auto, ma il conducente non si è fermato e, guardando in faccia gli agenti mentre passava, ha accelerato, facendocosì partire l’inseguimento.

🚔 La fuga tra Ripamonti e via dell’Assunta

Durante la corsa ad alta velocità trale vie della zona, l’auto ha urtato alcuni paletti di dissuasione dei parcheggi. Il conducente ha poi proseguito verso via Luigi Alamanni e via Giuseppe Ripamonti, fino all’angolo con via dell’Assunta. Qui ha abbandonato il veicolo ed è scappato a piedi. Gli agenti lo hanno rincorso. La fuga è proseguita tra salti di muretti, recinzioni e altri ostacoli fino a via Val di Sole, dove l’uomo ha scavalcato il cancello di un condominio nel tentativo di sottrarsi aipoliziotti.

Inserzioni

Durante l’inseguimento a piedi, un poliziotto è caduto mentre correva e si è ferito a una mano. Per lui è stata diagnosticata una frattura del carpo sinistro. Ne avrà per almeno 30 giorni. Un altro agente è riuscito però a raggiungere il fuggitivo, che ha reagito scalciando e opponendo resistenza. L’uomo è stato poi bloccato con l’intervento di altri poliziotti che hanno raggiunto via Val di Sole. Poi è stato fatto salire sulla celletta posizionata sull’auto di servizio.

Inserzioni

🚔 Il telefono gettato e i soldi trovati addosso

Il fermato è un 28enne cileno, e ha precedenti per reati contro il patrimonio. È stato arrestato per resistenza e lesioni a pubblico ufficiale. A suo carico c’è anche la contestazione di fuga pericolosa, legata al mancato arresto all’alt e all’aver causato il successivo pericoloso inseguimento. Durante la fuga, l’uomo ha gettato un telefono cellulare, poi recuperato dagli agenti. Addosso aveva 1.680 euro in contanti. Sul posto è intervenuta anche la Polizia locale, chiamata per occuparsi dei rilievi dell’incidente. Dai controlli di polizia è emerso che il cittadino cileno non aveva la patente e per questo è stato sanzionato dalal polizia locale diMIlano per guida senza patente.

Mentre il 38enne si trovava in macchina sono arrivati altri tre cittadini cileni: la compagna dell’arrestato, il suocero e un conoscente. La donna è stata identificata sul posto, è di originecilena ma cittadina italiana. Il suocero dell’arrestato, invece,non aveva documenti, ed è stato accompagnato in Questura per l’identificazione. Anche il conoscente, che ha inveito contro i poliziotti per l’arresto, è stato portato in Questura per essere identificato.