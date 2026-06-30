Milano,falsi carabinieri tentano di truffare 84enne.

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Milano, un uomo di 84 anni ha sventato una truffa chiedendo il tesserino al falso carabiniere arrivato per ritirare i preziosi. Il caso è stato ricostruito dagli agenti della Polizia Ferroviaria di Milano, in servizio in abiti civili nella zona della Stazione Centrale. I poliziotti hanno notato un 34enne pregiudicato che si muoveva con fare sospetto e hanno deciso di pedinarlo. L’uomo si è diretto in via Cecilio Stazio, dove è entrato in un’abitazione ed è uscito dopo pochi minuti. Fermato per un controllo, è stato sottoposto agli accertamenti che hanno permesso alla Polfer di ricostruire quanto era avvenuto nei giorni precedenti.

🚔 Il raggiro e la richiesta del documento

Secondo la ricostruzione, la vittima era stata contattata telefonicamente da falsi appartenenti alle forze dell’ordine. Con pretesti investigativi, i truffatori l’avevano spinta a raccogliere tutti i preziosi custoditi in casa, per un valore stimato intorno ai 20mila euro, sostenendo che servissero per presunti accertamenti giudiziari. Il tentativo, però, non è andato a buon fine. La persona anziana ha chiesto più volte all’uomo presentatosi come carabiniere di mostrare il tesserino di riconoscimento. La richiesta ha fatto desistere il 34enne, che si è allontanato senza riuscire a completare il raggiro. Al termine degli accertamenti, l’uomo è stato arrestato e messo a disposizione dell’Autorità giudiziaria.

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