Milano, coppia di 80enni truffata in viale Monza

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Milano, una coppia di ultraottantenni è stata truffata in viale Monza, ma la Polfer ha arrestato il 46enne colpevole e restituito gioielli e denaro. L’episodio risale a martedì 23 giugno. Gli agenti della Polizia Ferroviaria, nelle adiacenze della Stazione Centrale, hanno notato un 46enne pregiudicato che si comportava in modo sospetto e hanno deciso di seguirne gli spostamenti. L’uomo è salito su un taxi e ha raggiunto un appartamento in viale Monza. È rimasto all’interno pochi minuti, poi è uscito. A quel punto i poliziotti lo hanno fermato per un controllo.

🚔 Il pretesto della targa clonata

Il 46enne è stato trovato in possesso di orologi, gioielli e denaro contante per un valore complessivo di circa 20mila euro. Secondo quanto ricostruito, quei beni gli erano appena stati consegnati da una coppia di ultraottantenni. I due anziani erano stati contattati sia sull’utenza fissa sia su quella mobile da falsi appartenenti alle forze dell’ordine. I truffatori li avevano spaventati raccontando una presunta clonazione della targa della loro auto, che sarebbe stata utilizzata per commettere una rapina. Con questo pretesto, la coppia era stata convinta a raccogliere oggetti preziosi e denaro contante e a consegnarli all’uomo arrivato nell’abitazione. La refurtiva è stata recuperata integralmente e restituita ai proprietari. Il 46enne è stato arrestato e messo a disposizione dell’Autorità giudiziaria.

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