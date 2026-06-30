Bollate, truffa ad una 98enne con il finto carabiniere: arrestato 50enne

Letture: 1.833

Bollate, una donna di 98 anni è stata truffata da falsi appartenenti alle forze dell’ordine: la Polizia Ferroviaria ha arrestato un 50enne. L’uomo, già con precedenti, è stato notato dagli agenti della Polfer di Milano in piazza Duca d’Aosta, vicino alla Stazione Centrale, mentre si muoveva con fare sospetto. I poliziotti, impegnati in servizi mirati contro le truffe agli anziani realizzate anche con la tecnica dello spoofing telefonico, hanno deciso di seguirlo a distanza.

🚔 Il pedinamento dalla Centrale a Bollate

Il 50enne è salito su un taxi e si è diretto a Bollate, in via Papa Giovanni XIII. Qui è entrato in uno stabile ed è uscito dopo pochi istanti. A quel punto gli agenti lo hanno fermato per un controllo. Nella sua disponibilità è stata trovata una busta con numerosi gioielli e denaro contante, per un valore complessivo di circa 20mila euro. Gli accertamenti successivi hanno permesso di ricostruire quanto era appena accaduto.

Inserzioni

La vittima, una donna di 98 anni, era stata contattata telefonicamente da persone che si erano presentate come appartenenti alle forze dell’ordine. Con il pretesto di un presunto coinvolgimento della figlia e del genero in una vicenda giudiziaria, l’avevano convinta a raccogliere i preziosi presenti in casa e ad attendere l’arrivo di un sedicente carabiniere. La refurtiva è stata recuperata e restituita alla proprietaria. Al termine degli accertamenti, il 50enne è stato arrestato e messo a disposizione dell’Autorità giudiziaria.

Inserzioni