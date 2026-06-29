Milano, 38enne accoltellato al Monte Stella, portato è in codice rosso al Niguarda

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Milano, un uomo di 38 anni è stato soccorso nel pomeriggio di domenica 28 giugno nel parcheggio di via Benedetto Croce, all’ingresso del Monte Stella, dopo un’aggressione con arma da taglio. Il ferito, di origine algerina, è stato trasportato in codice rosso all’ospedale Niguarda. Le sue condizioni sono gravi, ma secondo le prime informazioni non sarebbe in pericolo di vita. L’allarme è scattato alle 17.15, con la chiamata al 112 che ha segnalato un’aggressione con un ferito grave. La scena si è presentata subito seria ai soccorritori e ai carabinieri intervenuti sul posto.

Il 38enne era a terra, nel parcheggio di via Benedetto Croce, vicino alla nota Montagnetta di San Siro. Aveva ferite profonde in più parti del corpo. I fendenti lo hanno raggiunto alle braccia, alle gambe e al torace. Secondo i primi elementi raccolti, i tagli sarebbero compatibili con l’uso di una lama ampia, forse una mannaia o una piccola ascia. Si tratta, però, di una valutazione ancora legata alla fase iniziale degli accertamenti.

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I soccorsi e il trasporto al Niguarda

Sul posto sono intervenuti un’ambulanza di base di Intervol Milano e un’automedica della AAT Milano. Dopo le prime cure sul posto, il ferito è stato caricato sull’ambulanza e trasportato d’urgenza, in codice rosso, all’ospedale Niguarda. La zona dell’aggressione è quella del Monte Stella, precisamente il parcheggio di via Benedetto Croce che si trova a ridosso dell’area verde e degli accessi alla Montagnetta. Nel pomeriggio della domenica la presenza di passanti e frequentatori del parco può essere consistente, ma al momento non sono stati diffusi dettagli su eventuali testimoni diretti dell’aggressione.

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Le indagini dei carabinieri

Le indagini sono affidate ai carabinieri di Milano, che devono ricostruire la dinamica dell’accaduto e identificare chi ha colpito il 38enne. I militari non escludono alcuna pista ma il ferito ha precedenti per spaccio di sostanze stupefacenti, quindi tra le ipotesi investigative viene valutata anche quella di un regolamento di conti. Le indagini riguardano il numero degli aggressori, la via di fuga e l’arma utilizzata.