Ossona, terremoto politico. L’assessore Fabio Porzio dà le dimissioni. La giunta perde un altro pezzo

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L’assessore al territorio e urbanistica, ambiente, lavori pubblici di Ossona, Fabio Porzio, questa mattina ha inviato una lettera con le sue dimissioni da assessore. La motivazione principale è una intervenuta incompatibilità con le decisioni prese dalla giunta stessa, e che spesso invadevano il territorio della sua delega senza che fosse consultato. Era questione di tempo. Dopo le dimissioni di Matteo Gussoni che , per quanto tranquille, avevano fatto capire che qualcosa non funzionava, le dimissioni di un pezzo così importante come Fabio Porzio erano considerate una possibilità.

Cosa succede ora?

Solo che questa volta la situazione per il sindaco Giovanni Venegoni è più brutta. Non è l’amico che gli dice che si ritira perchè non concilia più lavoro e famiglia, ma è un professionista attento che rimarrà in ogni caso come consigliere comunale. Ovviamente non sarà più un consigliere comunale di maggioranza, ma sarà un consigliere libero. Può bastare un starnuto sbagliato, ora, per far cadere il sindaco Venegoni.

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Quando abbiamo saputo la notizia, gli abbiamo chiesto cosa farà: ” Sono tranquillo,” ci ha detto. “Per rispetto a quanti mi hanno accordato la loro fiducia con il voto, ritengo doveroso portare avanti il mio impegno con serietà, trasparenza e senso di responsabilità, mantenendo la carica di consigliere comunale, e votando sulla base della mia coscienza e delle mie convinzioni, ma sempre nel rispetto dell’interesse pubblico. Questo è quello che prevarrà.”

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