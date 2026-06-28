Vittuone, uomo anziano travolto dal treno: forse un triste gesto volontario

Letture: 3.205

Non sono ancora state diffuse le generalità dell’uomo che è stato investito questa mattina dal treno nei pressi della stazione ferroviaria di Vittuone Arluno. In molti casi non è necessario far sapere chi è la persona morta. E’ un fatto che riguarda i suoi cari e il loro dolore, non gli estranei. L’interesse pubblico è invece centrato sulla disponibilità dei treni, che in questi casi restano fermi per molte ore.

L’allarme è scattato nella tarda mattinata di domenica 28 giugno, intorno alle 10.47, nella zona ferroviaria di via Volontari della Libertà, nei pressi della stazione. E’ il momento in cui è partito l’allarme automatico dal treno, ceh si connette direttamente al 112. La vittima, secondo le prime informazioni, sarebbe un uomo anziano. Le generalità non sono però ancora state rese note. L’identificazione è risultata complessa a causa delle condizioni del corpo dopo l’investimento.

Inserzioni

🚑 Soccorsi e Polfer sui binari

Sul posto sono arrivati un’ambulanza di base di della Croce Azzurra di Buscate, un’automedica, i Vigili del fuoco e la Polizia ferroviaria regionale. E’ stato subito chiaro che per la persona investita non c’è stato nulla da fare. L’intervento sanitario si è quindi concluso sul posto, anche se l’ambulanza è rimasta per dare assistenza ai vigili del fuoco e ai passeggeri del treni fermi fuori stazione. L’area ferroviaria è stata messa in sicurezza dalla Polfer. Secondo quanto emerso dai primi rilievi della Polizia ferroviaria, l’ipotesi al momento presa in considerazione è quella del gesto volontario. Si tratta però di una pista investigativa, da riportare con cautela, in attesa della conclusione degli accertamenti e dell’identificazione formale della vittima.

Inserzioni

🚆 S6 ferma e treni cancellati

L’incidente ha provocato il blocco della circolazione ferroviaria sulla linea Milano-Torino convenzionale, nel tratto interessato dal passaggio dei treni tra Novara, Magenta, Rho e Milano. A essere coinvolto è un treno suburbano della linea S6, in arrivo da Novara e diretto verso Rho. Dopo l’investimento, i treni già in circolazione sono stati fermati e diversi collegamenti della linea S6 sono stati cancellati o limitati.

Qualche tratto è stato sostituito da bus. La sospensione ha creato disagi per i viaggiatori della fascia oraria centrale della giornata. Per permettere gli accertamenti di polizia giudiziaria, la circolazione è rimasta bloccata per diverse ore. La ripresa è avvenuta nel pomeriggio, dopo il nulla osta delle autorità intervenute sul posto ed è tornata regolare, piano piano dalle 15.15 circa.