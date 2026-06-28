Mesero, non rientra dai campi: il fratello lo trova svenuto sotto il sole

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A Mesero un agricoltore di 63 anni è stato soccorso in codice rosso dopo un grave malore nei campi, alle spalle di via Garibaldi. L’allarme è scattato nel tardo pomeriggio di sabato 27 giugno, intorno alle 17.21, in un’area agricola nella zona di via Giuseppe Garibaldi. L’uomo, agricoltore di professione, nel primo pomeriggio si era recato nei campi per trasportare del letame, mentre la temperatura era torrida, superiore ai 35 gradi.

Con il passare del tempo, non vedendolo rientrare a casa, il fratello si è preoccupato ed è uscito a cercarlo. Seguendo il percorso nei campi, lo ha trovato a terra, privo di sensi, completamente incosciente e ha chiamato il nue 112.

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🚑 Soccorsi nei campi con ambulanza, mezzi avanzati ed elisoccorso

La centrale operativa ha gestito l’intervento come medico acuto. Sul posto sono stati inviati un’ambulanza della Croce Bianca di Magenta, i Vigili del fuoco un’ auto infermieristica, e un’auto medica. Poi si 3 deciso di fare intervenire anche l’elisoccorso di Bergamo, in codice rosso. Per i soccorritori è stato difficile trovare il punto in mezzo ai campi in cui si trovava l uomo.

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Il supporto dei Vigili del fuoco è stato necessario per facilitare il recupero dell’uomo all’interno dell’area verde.dove le ambulanze non possono arrivare. Una volta recuperato e dopo le prime manovre sanitarie sul posto e la stabilizzazione, il 63enne è stato trasferito d’urgenza all’ospedale di Magenta.

🌡️ Il caldo come possibile fattore, non come causa certa

Le condizioni dell’agricoltore sono apparse subito molto gravi. L’uomo è stato ricoverato in terapia intensiva in pericolo di vita. Il malore è avvenuto durante una giornata di caldo intenso, mentre il 63enne stava svolgendo un’attività fisica nei campi. Al momento non è possibile attribuire con certezza il collasso al caldo ma si tratta di una eventualità molto probabile. Le leggi ed anche il buon senso vietano i lavori all’aperto se le temperature superano i 35 gradi.