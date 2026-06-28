Boffalora, le fiamme ripartono nel bosco: i volontari del Parco fermano il rogo

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Siamo in allerta gialla per gli incendi boschivi. Il caldo e le sterpaglie secche li alimentano. Il parco del Ticino è a grande rischio, come a Boffalora sopra Ticino. quando il pronto intervento dei volontari AIB del Parco del Ticino ha evitato che l’incendio alla Gambarina si allargasse. Le fiamme sono ripartite giovedì 25 giugno nella zona della Gambarina, vicino alla spiaggetta del Ticino, sulla sponda lombarda del fiume. I vigili del fuoco volontari di Inveruno erano già sul posto per gestire un focolaio che sembrava in fase di spegnimento e bonifica, quando il rogo ha ripreso forza. L’allarme è scattato intorno alle 13.30. Il caldo intenso ha favorito la ripresa delle fiamme, che hanno trovato terreno facile in un canneto di bambù e si sono poi avvicinate a un’area boschiva composta in prevalenza da robinie.

🔥 Il rogo in una zona difficile da raggiungere

Foto di repertorio: esercitazione anti incendio boschivo 2024 Rescaldina e Cerro Maggiore. Mezzi che caricano i serbatoi d’acqua

La zona dell’intervento si è presentata subito complicata. Si tratta di un’area verde molto frequentata, ma con tratti impervi e non semplici da raggiungere con i mezzi ordinari. La superficie interessata è stata indicata in circa 7mila metri quadrati. Per evitare che l’incendio prendesse dimensioni più gravi, sono stati inviati rinforzi del Nucleo Antincendio Boschivo del Parco Lombardo della Valle del Ticino. Il loro intervento è stato decisivo per contenere il fronte delle fiamme e proteggere una parte delicata del territorio lungo il fiume.

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🚒 Squadre da Magenta, Sesto Calende e Turbigo

Sul posto sono arrivate due squadre AIB di Magenta, una delle quali con autobotte per garantire il rifornimento idrico. Sono intervenuti anche i volontari di Sesto Calende e Turbigo, con moduli antincendio boschivo montati su fuoristrada Land Rover, mezzi più adatti a muoversi su terreni accidentati. Il lavoro congiunto con i vigili del fuoco ha permesso di circoscrivere e spegnere il rogo. Al termine dell’intervento l’area è stata messa in sicurezza, evitando conseguenze più pesanti per la vegetazione e per l’ambiente della valle del Ticino. Il Parco del Ticino ha espresso il proprio ringraziamento alle squadre intervenute, sottolineando il ruolo del presidio territoriale nei giorni segnati dal caldo e dal rischio incendi.

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