Quistello, fiamme nella storica Cantina Sociale: finestre chiuse e controlli dopo l’incendio.

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A Quistello un incendio ha colpito la Cantina Sociale di via Roma, provocando ingenti danni e l’intervento di vigili del fuoco e carabinieri. Le fiamme si sono sviluppate nella serata di venerdì 26 giugno all’interno della storica Cantina Sociale di Quistello, in provincia di Mantova. L’allarme ha portato sul posto i vigili del fuoco e i carabinieri delle stazioni di Quistello e San Giacomo delle Segnate.

L’intervento ha riguardato uno degli edifici più conosciuti del paese, legato alla storia agricola e produttiva della comunità locale. li sono raccolte le uve e viene prodotto un vino speciale fatto con le uve di vitigni prefilostera, e uno dei vini doc delal provicnia di Mantova, l’80. I danni alla struttura sono stati indicati come ingenti. Dai primi accertamenti, secondo quanto comunicato, è stata esclusa la causa dolosa dell’incendio.

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🚒 I soccorsi e i primi accertamenti

La priorità, durante le operazioni, è stata contenere le fiamme e mettere in sicurezza l’area. I vigili del fuoco hanno lavorato per domare il rogo e impedire che l’incendio potesse provocare conseguenze ancora più gravi. Sul posto sono intervenuti anche i carabinieri, chiamati a seguire gli accertamenti e a raccogliere gli elementi utili alla ricostruzione dell’episodio. Al momento non sono stati diffusi altri dettagli ufficiali sull’innesco né sull’esatta dinamica del rogo.

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⚠️ Le raccomandazioni del Comune

Dopo l’incendio, il Comune ha diffuso una comunicazione alla cittadinanza. La sindaco Gloriana Dall’Oglio, sentiti gli organi competenti, ARPA e ATS, ha raccomandato alcune precauzioni ai residenti. In particolare, è stato chiesto di tenere le finestre chiuse almeno per la mattinata successiva all’incendio e di lavare bene frutta e verdura di coltivazione propria per alcuni giorni. Si tratta di indicazioni precauzionali, legate alle possibili ricadute dei fumi prodotti dal rogo. Nella stessa comunicazione, la sindaco ha espresso la vicinanza della comunità alla storica Cantina Sociale e ha ringraziato quanti, a vario titolo, si sono prodigati per dare una mano durante la notte. La situazione resta ora legata agli accertamenti tecnici e alle verifiche degli enti competenti.