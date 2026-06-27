Pioltello, carabinieri al Satellite e a Seggiano: elicottero, denunce e negozi sospesi

Letture: 1.500

A Pioltello i carabinieri hanno effettuato un servizio straordinario di controllo tra il Quartiere Satellite e la frazione Seggiano. L’operazione si è svolta nella serata di venerdì 26 giugno, nell’ambito dell’intensificazione dei servizi definiti dalla Prefettura di Milano. I controlli hanno interessato in particolare il Quartiere Satellite e Seggiano, con un ampio dispositivo dell’Arma e il supporto dall’alto di un elicottero del Nucleo Elicotteri Carabinieri di Orio al Serio.

Al servizio hanno partecipato i militari della Compagnia di Pioltello, con il supporto dei colleghi del Gruppo di Milano. Sono stati impiegati anche reparti specializzati: il Nucleo Antisofisticazioni e Sanità di Milano, il Nucleo Ispettorato del Lavoro di Lodi, le Squadre di Intervento Operativo del 3º Reggimento Carabinieri Lombardia e del 4º Battaglione Carabinieri Veneto.

Inserzioni

🚓 Un arresto, tre denunce e hashish sequestrato

Durante i controlli, un 40enne marocchino è stato arrestato in esecuzione di un’ordinanza di custodia cautelare in carcere emessa dal Tribunale di Milano. Il provvedimento rappresenta l’aggravamento di una precedente misura cautelare. Un 39enne ecuadoriano è stato denunciato per porto abusivo di armi, oltraggio a pubblico ufficiale, rifiuto di fornire le proprie generalità e mancata esibizione dei documenti. Durante il controllo, secondo quanto riferito dai carabinieri, l’uomo ha rivolto frasi ingiuriose ai militari ed è stato trovato in possesso di un coltello a serramanico, poi sequestrato.

Inserzioni

È stato denunciato anche un 28enne tunisino, sorpreso con un taglierino a doppia lama. Una 41enne di origini albanesi è stata invece denunciata per aver lanciato una lattina verso i carabinieri impegnati in un controllo. Quattro persone sono state segnalate alla Prefettura come assuntori di sostanze stupefacenti. In totale sono stati sequestrati 7,7 grammi di hashish.

🧾 Tre attività sospese tra igiene, lavoro e telecamere

Il controllo non ha riguardato solo la sicurezza pubblica. L’intervento dei carabinieri del NAS e del NIL ha portato ad accertamenti anche in diverse attività commerciali della zona. Il bilancio è di tre esercizi sospesi temporaneamente e sanzioni amministrative complessive per 9mila euro. Un negozio di generi alimentari è stato sospeso per il mancato rispetto dei requisiti generali di igiene.

In un ristorante etnico, la titolare, una 58enne di origine peruviana, è stata denunciata per violazioni in materia di sicurezza sui luoghi di lavoro e per l’installazione abusiva di telecamere. Per l’attività è stata disposta la sospensione, con una sanzione di 5.500 euro. Un provvedimento analogo ha riguardato un minimarket gestito da un 42enne pakistano, denunciato per le stesse condotte. Anche in questo caso l’attività è stata sospesa; le sanzioni ammontano a 2.500 euro.

🚗 Controllate 141 persone e 36 veicoli

Nel corso della serata i carabinieri hanno identificato 141 persone e controllato 36 veicoli. Sono state elevate anche contravvenzioni al Codice della strada e sono state ritirate due patenti di guida. Il servizio straordinario rientra nel quadro dei controlli rafforzati sul territorio di Pioltello, con attenzione alle aree considerate più sensibili e alle attività commerciali sottoposte a verifiche sotto il profilo della sicurezza, dell’igiene e del rispetto delle norme sul lavoro.