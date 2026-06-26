Foppolo, trekking al Corno Stella: sabato 27 giugno nelle Orobie

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Andiamo a Foppolo. Sabato 27 giugno il trekking al Corno Stella porta gli escursionisti nel cuore delle Alpi Orobie, con partenza alle 8. L’appuntamento è dedicato a chi vuole vivere una giornata di montagna vera, tra salita, cresta, panorami e laghetti alpini. La meta è il Corno Stella, cima della Val Brembana che raggiunge quota 2.620 metri e offre un itinerario ad anello con circa 1.000 metri di dislivello positivo distribuiti su 12 chilometri. Il ritrovo è fissato a Foppolo, in provincia di Bergamo, alle 8. L’uscita è proposta da Via per Monti e si rivolge a escursionisti che hanno già un po’ di allenamento e vogliono affrontare un percorso appagante, senza entrare nel terreno dell’alpinismo estremo.

🥾 Una salita tra cresta e laghetti alpini

Il trekking al Corno Stella unisce due aspetti molto amati dagli escursionisti: l’adrenalina dell’alta quota e la bellezza più tranquilla dei laghetti alpini. Il percorso sale progressivamente sopra Foppolo e permette di entrare nell’ambiente aperto delle Orobie, dove il paesaggio cambia passo dopo passo. Non si tratta di una semplice passeggiata domenicale. I dati dell’escursione indicano un itinerario di 12 chilometri, con 1.000 metri di dislivello positivo.

Inserzioni

Servono quindi scarponi adatti, abbigliamento da montagna, acqua, passo regolare e una buona condizione fisica. La proposta, però, resta pensata per chi cerca un’esperienza di cresta intensa ma accessibile. È il tipo di uscita adatta a chi vuole mettersi alla prova senza affrontare percorsi tecnici, godendosi una giornata in quota in uno dei contesti più scenografici delle Alpi Orobie.

Inserzioni

📲 Info e prenotazioni

Il ritrovo è a Foppolo alle 8 di sabato 27 giugno. Per informazioni e prenotazioni è possibile contattare Via per Monti all’indirizzo info@viapermonti.com oppure al numero +39 328 4916637. Prima di partire è sempre consigliabile verificare la conferma dell’uscita, l’attrezzatura richiesta e le condizioni meteo aggiornate. In montagna, soprattutto sopra i 2.000 metri, tempo, vento e temperatura possono cambiare rapidamente anche in una giornata estiva.