Corbetta Park Milano aperto sabato 27 giugno con piste baby, junior e adulti

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Corbetta, sabato 27 giugno il Corbetta Park Milano sarà aperto con piste dedicate a baby, junior e adulti, tra mattina e pomeriggio. L’appuntamento è pensato per chi cerca un’idea diversa per il fine settimana, soprattutto per gli appassionati di motori, sterrato e percorsi off road. La locandina annuncia l’apertura del park nella giornata di sabato, con tre aree indicate: pista baby, pista junior e pista adulti. Gli orari previsti sono divisi in due fasce. La prima apertura sarà dalle 9.30 alle 12.30, mentre nel pomeriggio si riprenderà dalle 14 alle 17. Una formula che permette di scegliere tra mattina e pomeriggio, oppure di organizzare la giornata con più calma.

🏍️ Piste per età diverse e giornata all’aperto

Il manifesto punta soprattutto sulla presenza di percorsi separati per livelli ed età differenti. La pista baby è pensata per i più piccoli, la pista junior per chi è già in una fase intermedia, mentre la pista adulti è rivolta ai piloti più grandi. La proposta può interessare famiglie, ragazzi e appassionati che vogliono passare qualche ora in un’area dedicata ai motori, senza allontanarsi troppo dal territorio. L’apertura del sabato rende l’appuntamento adatto anche a chi sta organizzando il weekend all’ultimo momento. Come sempre, prima di presentarsi è opportuno verificare disponibilità, modalità di accesso, eventuale prenotazione, attrezzatura richiesta e regole del park. Per attività di questo tipo restano importanti casco, protezioni e indicazioni fornite dagli organizzatori.

Inserzioni

📲 Informazioni e prenotazioni

Per informazioni e prenotazioni il riferimento indicato sulla locandina è il numero 338 843 7321. Nel manifesto compaiono anche i riferimenti social @pedktm, @amotole.it e @comitatopobbia. L’apertura è fissata per sabato 27 giugno. Il Corbetta Park Milano sarà attivo dalle 9.30 alle 12.30 e dalle 14 alle 17, con la possibilità di utilizzare le piste baby, junior e adulti secondo le modalità previste dagli organizzatori.

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