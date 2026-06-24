San Benedetto Po, Mantova: dal Po riemergono 2 auto e le targhe non tornano

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A San Benedetto Po il livello basso del Po ha fatto riemergere due autovetture dal letto del fiume. La scoperta ha fatto partire subito la richiesta di intervento, perché inizialmente si temeva un incidente con persone coinvolte. Sul posto sono arrivati i vigili del fuoco e i carabinieri della Stazione locale, insieme ai militari della Compagnia di Gonzaga. Il primo controllo ha escluso la presenza di persone all’interno dei veicoli. Poi sono iniziati gli accertamenti sui mezzi e sulle targhe, che hanno aperto una nuova pista: le targhe montate sulle due auto risultano clonate.

🚒 La scoperta nel letto del Po

Le due autovetture sono emerse a causa dell’abbassamento del livello del fiume, legato alle poche piogge e al caldo intenso che in questi giorni interessa anche la pianura padana. Quando i mezzi sono stati notati nel letto del Po, la prima ipotesi presa in considerazione è stata quella di un incidente. Per questo è stata attivata la macchina dei soccorsi. I vigili del fuoco hanno raggiunto l’area per le verifiche tecniche e di sicurezza, mentre i carabinieri hanno avviato i primi controlli sul posto. Il passaggio decisivo è arrivato quando i soccorritori e i militari hanno potuto verificare l’interno dei due veicoli. Non c’erano persone. Una conferma che ha escluso, almeno nell’immediato, lo scenario più grave.

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🚔 Targhe clonate, accertamenti in corso

Chiusa la prima fase dell’intervento, l’attenzione si è spostata sull’identificazione delle autovetture. Gli accertamenti successivi hanno permesso di verificare che le targhe presenti sui due veicoli erano clonate. Il punto ora è capire da dove arrivino le auto e perché siano finite nel fiume. I carabinieri stanno verificando se i due mezzi siano stati rubati e se possano essere stati utilizzati per commettere reati prima di essere abbandonati nel Po.

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