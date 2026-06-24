Ossona, cena azzurra con Energie in comune alle Querce:

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A Ossona Energie in Comune ha riunito al ristorante Le Querce amministratori, iscritti e simpatizzanti dell’area di Forza Italia dell’Ovest Milanese. La cena si è svolta nella serata di martedì 23 giugno, alle 20, nel locale di strada provinciale per Turbigo 34, come seconda tappa del momento conviviale organizzato dall’associazione prima della pausa estiva. L’obiettivo era salutarsi, ma soprattutto confrontarsi sul momento politico, sulle ultime evoluzioni di Forza Italia e sulle attività da mettere in campo nelle prossime settimane e nei prossimi mesi, in vista delle prossime importanti tornate elettorali.

La serata di Ossona era dedicata al Nord-Ovest e al Sud-Ovest della Città metropolitana di Milano. Nei giorni precedenti l’associazione aveva organizzato anche un incontro per l’area Est, al ristorante La Cascina di Pieve Emanuele, con la stessa formula: cena, sala riservata e confronto libero tra amministratori e iscritti.

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🗳️ Una cena politica prima dell’estate

L’iniziativa è stata promossa da Energie in Comune, associazione che fa riferimento anche all’area di Forza Italia. Alla cena di Ossona era presente Giulio Gallera, consigliere regionale di Forza Italia, insieme a diversi amministratori e consiglieri comunali dei comuni dell’Ovest Milanese. Tra i partecipanti anche Vera Cocucci, vice segretario regionale di Forza Italia Lombardia, e Roberta Paparatto, avvocato legnanese e vicepresidente di AFOL Metropolitana.

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La serata è stata impostata come un momento informale, ma con un contenuto politico preciso. Si è parlato di esperienze amministrative, progetti locali e presenza del partito nei comuni della zona. Un modo per tenere insieme la parte conviviale e quella organizzativa, senza trasformare la cena in una riunione formale.

💙 Il gruppo di Ossona guidato da Eliana Mereghetti

In forze anche il gruppo di Forza Italia di Ossona, guidato da Eliana Mereghetti, segretario cittadino di Azzurro Donna. i tre uomini del gruppo, fra cui il presidente Stefano Calè erano assenti giustificati per precedenti impegni. La particolarità della sezione locale alla cena era evidente: il gruppo politico azzurro ossonese è la testimonianza della forte sinergia e dell’impegno del movimento per il territorio e delle donne che lo compongono. La presenza del gruppo di Ossona ha dato alla serata un taglio molto territoriale. Non solo una cena provinciale, quindi, ma anche un momento per mostrare la rete locale costruita attorno al partito e all’associazione. In un periodo in cui le forze politiche cercano di rafforzare la loro presenza nei comuni, questi incontri servono anche a misurare partecipazione, disponibilità e rapporti tra amministratori.