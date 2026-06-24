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Mantova, spariscono i Ferrero Rocher: i carabinieri seguono la pista dolce

Redazione CNNZ
ferrero rocher,mantova. Mantova, spariscono i Ferrero Rocher: i carabinieri seguono la pista dolce - 24/06/2026
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A Mantova i carabinieri hanno denunciato cinque persone dopo una serie di furti tra cioccolatini, sigarette elettroniche e merce contraffatta. L’indagine è partita dalla denuncia del direttore del supermercato Coop di piazza Martiri Belfiore, che ha segnalato la sparizione di diversi prodotti dagli scaffali. Nel mirino, secondo quanto ricostruito dai militari, c’erano soprattutto cioccolata e cioccolatini, con una preferenza particolare per i Ferrero Rocher. Dalle immagini delle telecamere interne gli investigatori sono arrivati a cinque persone, poi sottoposte a perquisizione domiciliare su decreto della Procura della Repubblica. Si tratta di cinque georgiani: un 21enne, un 29enne, un 27enne, una 29enne e una 49enne.

🚔 Dalle telecamere alla perquisizione

I carabinieri della Sezione Operativa della Compagnia di Mantova hanno acquisito le immagini del sistema di videosorveglianza del supermercato. Dalla visione dei filmati le 5 persone individuati sono state viste commettere il reato. Gli elementi raccolti sono stati trasmessi alla Procura della Repubblica, che ha disposto un decreto di perquisizione. Durante il controllo domiciliare, i militari hanno trovato una quantità consistente di cioccolata. Non solo. Nell’abitazione sono state rinvenute anche 8 sigarette elettroniche risultate sottratte da una tabaccheria di piazza Sordello e una piastra per capelli risultata contraffatta.

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🍫 Tanta cioccolata

L’attività rientra nei servizi di controllo del territorio concordati in Prefettura durante il Comitato provinciale per l’ordine e la sicurezza pubblica, presieduto dal prefetto Roberto Bolognesi. I 5 golosoni di cioccolatini, secondo l’ipotesi accusatoria, devono rispondere di furto aggravato e ricettazione in concorso, oltre che di contraffazione di merce.

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