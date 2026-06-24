Busto Garolfo, Corso Milano, il buco finisce sotto una lastra. Ma la domanda resta aperta

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A Busto Garolfo il buco comparso in corso Milano è stato chiuso nella stessa serata del 21 giugno, con un intervento d’emergenza di CAP Holding. La riparazione è arrivata verso le 23 , dopo la segnalazione del cedimento sull’asfalto nel tratto storico del paese, tra la zona della torre dell’acquedotto e l’ingresso del municipio. Il problema, però, non sembra chiuso insieme al buco. Sopra il cedimento è stata sistemata una larga lastra di ferro, bloccata con alcune palate di asfalto che la tengono ferma. Una soluzione provvisoria, utile a mettere in sicurezza il punto, ma non sufficiente a chiarire che cosa stia succedendo sotto corso Milano.

🚧 Una chiusura d’emergenza nella notte

L’intervento è arrivato nella stessa giornata in cui il buco era stato notato e fotografato dai residenti. Alcuni commenti comparsi su Facebook riferiscono che il Comune avrebbe chiamato CAP Holding poco dopo la formazione del cedimento. Non è possibile stabilire se la rapidità dell’intervento sia legata anche alla diffusione della segnalazione pubblicata online. Il dato certo è che, a tarda sera, il punto è stato coperto e reso meno pericoloso per il passaggio.

Inserzioni

La modalità della riparazione conferma il carattere urgente dell’intervento. Non si è trattato di un rifacimento della sede stradale, ma di una messa in sicurezza temporanea. La lastra metallica permette di coprire il vuoto e di evitare che la cavità si allarghi nell’immediato, in attesa di verifiche più approfondite.

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💧 Il nodo della rete sotterranea

A incuriosire i residenti è soprattutto la presenza di CAP Holding. Se il cedimento fosse legato solo a una caditoia, a un tombino comunale o a un problema superficiale dell’asfalto, la competenza sarebbe rimasta più facilmente in capo al Comune o alle squadre incaricate della manutenzione stradale. L’intervento della società del servizio idrico integrato apre invece una pista diversa: quella di una possibile criticità nella rete sotterranea, da verificare con accertamenti tecnici.

In casi simili, una perdita o una fuoriuscita nel sottosuolo può lavare via la sabbia fine sotto la strada. L’asfalto, rimasto senza appoggio, può poi cedere formando cavità anche piccole in superficie, ma più profonde sotto. È un’ipotesi tecnica compatibile con il tipo di buco comparso in corso Milano, ma al momento non c’è una comunicazione ufficiale che confermi la causa del cedimento.

👃 Le segnalazioni sugli odori in corso Milano

Da alcuni mesi, secondo quanto riferito alla redazione, diversi cittadini segnalano anche odori forti nella zona delle fognature di corso Milano. Il punto indicato più spesso è il tratto vicino alla banca, dove chi passa racconta di sentire una puzza intensa, aggravata dal caldo.

Sono elementi che non bastano, da soli, a indicare una causa certa. Restano però segnali locali da non ignorare, soprattutto perché si sommano ai cedimenti già avvenuti negli ultimi anni lungo lo stesso asse stradale. Ora serve capire se il problema riguardi solo il punto coperto dalla lastra o se sotto corso Milano ci sia una criticità più ampia della rete fognaria o del terreno. Per i residenti la riparazione della sera è stata una risposta rapida, ma provvisoria. La strada è stata messa in sicurezza. La domanda, invece, resta aperta: perché quel tratto continua a cedere?



Lo spago del cancello del cimitero

Un altro dettaglio segnalato dai residenti riguarda il cancello del cimitero. Nella foto si vede che la chiusura non è affidata a un lucchetto o alla normale serraturache non c’è più, , ma a uno spago legato alla bene e meglio tra le sbarre. Si nota anche la presenza di ruggine sia sulla catena sia su alcuni punti del cancello. È un’immagine arrivata in redazione e che non aggiunge elementi tecnici sul cedimento di corso Milano, ma racconta il livello di manutenzione percepito da chi frequenta, o risiede a Busto Garolfo.