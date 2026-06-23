Abbadia Lariana, trekking sul Sentiero del Viandante fino a Lierna

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Ad Abbadia Lariana venerdì 26 giugno parte la prima tappa del Sentiero del Viandante, con trekking guidato fino a Lierna. È una proposta semplice, pensata per chi vuole camminare sul Lago di Como senza affrontare un itinerario troppo impegnativo, ma con il valore aggiunto di uno dei percorsi più conosciuti della sponda orientale del Lario. L’appuntamento è promosso da Via Per Monti e apre un piccolo ciclo estivo dedicato al Sentiero del Viandante. Il programma prevede tre tappe, una al mese da giugno ad agosto, sempre di venerdì. La prima uscita porterà i partecipanti da Abbadia Lariana a Lierna, lungo un tratto panoramico che corre a mezza costa tra lago, borghi e scorci sulle montagne lecchesi.

Il primo tratto del cammino sul Lago di Como

Il Sentiero del Viandante è uno degli itinerari escursionistici più noti del territorio lecchese. Si sviluppa lungo la sponda orientale del Lago di Como e attraversa un paesaggio fatto di sentieri, mulattiere, tratti abitati, vegetazione e punti panoramici. La tappa Abbadia Lariana-Lierna è indicata nella locandina come trekking facile e adatto a tutti. È quindi una proposta pensata anche per chi non cerca una prova sportiva, ma una giornata all’aperto con passo tranquillo, vista lago e accompagnamento lungo il percorso.

Inserzioni

L’immagine scelta per promuovere l’iniziativa racconta bene il taglio dell’uscita: il cartello del Sentiero del Viandante, il lago sullo sfondo e il paese affacciato sull’acqua. Un invito diretto a camminare senza allontanarsi troppo dalla Lombardia, in una zona raggiungibile anche per una giornata.

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Tre tappe estive, sempre di venerdì

Quella del 26 giugno sarà la prima delle tre uscite previste tra giugno e agosto. Il progetto consente di percorrere il Sentiero del Viandante a tappe, senza dover concentrare l’esperienza in un solo fine settimana. Per la prima data il ritrovo è fissato ad Abbadia Lariana, in provincia di Lecco, alle 9. La meta sarà Lierna, altro comune della sponda lecchese del lago. Il programma dettagliato, le modalità di partecipazione e le eventuali indicazioni pratiche su attrezzatura, rientro e prenotazione vanno richieste direttamente agli organizzatori. Per informazioni e prenotazioni è possibile contattare Via Per Monti all’indirizzo info@viapermonti.com oppure al numero +39 328 4916637, riferimento Alessandro.