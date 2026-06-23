Milano, Francesco Imprezzabile, agente della Polizia locale,muore inseguendo un Suv in fuga

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A Milano un agente della Polizia locale è morto durante l’inseguimento di un Suv fuggito a un controllo a Ponte Lambro: indagini in corso sull’Audi Q7. Si chiamava Francesco Imprezzabile, aveva 35 anni ed era in servizio al comando di Zona 4 della Polizia locale di Milano. La tragedia è avvenuta nella serata di lunedì 22 giugno, durante un servizio di controllo nella zona sud-est della città, al confine con Peschiera Borromeo. Secondo le prime ricostruzioni, un’Audi Q7 non si è fermata all’alt e ha proseguito la corsa. L’agente è partito all’inseguimento in moto, ma pochi minuti dopo è caduto sull’asfalto in via Milano, nel territorio del comune di Peschiera Borromeo, lungo la strada che costeggia l’area di Linate.

🚓 Dal controllo a Ponte Lambro alla caduta a Peschiera

L’inseguimento era iniziato nella zona di Ponte Lambro, dove era in corso un servizio congiunto con la Polizia di Stato. Il conducente del Suv, invece di fermarsi, ha superato il posto di controllo ed è fuggito in direzione di Peschiera Borromeo. Francesco Imprezzabile lo ha inseguito in moto per circa un chilometro.

Inserzioni

La corsa si è interrotta in via Milano. L’agente ha perso il controllo della motocicletta per cause ancora da accertare ed è finito a terra. La dinamica è al centro degli accertamenti: tra le ipotesi iniziali è stata presa in considerazione anche quella di un possibile contatto con il veicolo in fuga, ma al momento gli investigatori stanno verificando ogni elemento tecnico prima di arrivare a una conclusione.

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🚑 I soccorsi e la corsa al Niguarda

La richiesta di soccorso è partita subito dopo la caduta. Sul posto sono arrivati i sanitari del 118 con ambulanza, automedica ed elisoccorso. Le condizioni dell’agente sono apparse immediatamente gravissime. Francesco Imprezzabile è stato trasportato in elicottero all’ospedale Niguarda di Milano, dove è morto poco dopo il ricovero per le ferite riportate.

Sul luogo dell’incidente sono intervenuti gli agenti della Polizia locale di Milano, la Polizia locale di Peschiera Borromeo, la Polizia di Stato e i carabinieri. Gli accertamenti sono concentrati sulla ricostruzione dell’intero percorso dell’inseguimento, sulle immagini delle telecamere presenti nella zona e sull’identificazione del conducente dell’Audi Q7.

🚓 Le indagini sul conducente in fuga

Il Suv e la persona alla guida sono ancora al centro delle ricerche. Gli investigatori devono chiarire perché l’automobilista non si sia fermato al controllo, quale sia stata l’esatta traiettoria dei due mezzi e se vi sia stato o meno un contatto prima della caduta dell’agente.

Aggiornamento

Questa mattina il suo è stato trovato a Pioltello. Gli agenti della polizia locale di Monza hanno rintracciato il conducente a Monza e lo hanno arrestato. Con lui è stata arrestata anche un’altra persona che era in auto al momento della fuga al posto di blocco. Non si conosce ancora l’accusa nei loro confronti, ma nei confronti del conducente potrebbe essere accusato perlomeno di fuga pericolosa.