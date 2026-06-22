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Milano, incendio alla ricicleria di Muggiano: alta colonna di fumo nero anche sulla Tangenziale Ovest

Ilaria Maria Preti
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A Muggiano, al confine tra Milano, Settimo Milanese e Cusago, l’incendio nella ricicleria Amsa/A2A di via Lombardi ha alzato una colonna di fumo nero. Le prime immagini raccolte nella zona mostrano il rogo già sviluppato alle 11.09: il fumo si vedeva da Cisliano e, pochi minuti dopo, aveva già raggiunto la Tangenziale Ovest, nel tratto tra Muggiano e Settimo Milanese. Le fiamme, secondo i vigili del fuoco, hanno coinvolto in pochi minuti materiale ingombrante presente nella piattaforma ecologica di via Riccardo Lombardi 13. Non risultano persone ferite. L’intervento è proseguito con la bonifica dell’area e con i controlli sulla qualità dell’aria.

🚒 Sei mezzi dei vigili del fuoco e nucleo NBCR in via Lombardia

  • incendio,settimo. Milano, incendio alla ricicleria di Muggiano: alta colonna di fumo nero anche sulla Tangenziale Ovest - 22/06/2026
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Sul posto sono arrivati sei mezzi del comando dei vigili del fuoco di Milano, compresi gli specialisti NBCR, il nucleo Nucleare Biologico Chimico Radiologico chiamato per i controlli tecnici previsti in questi casi. La colonna di fumo, molto densa e scura, è stata visibile a diversi chilometri di distanza. Per questo è stata attivata anche ARPA Lombardia, incaricata delle verifiche ambientali e del monitoraggio della qualità dell’aria. Le operazioni di bonifica sono andate avanti anche dopo lo spegnimento delle fiamme principali.

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🚗 Fumo sulla Tangenziale Ovest, traffico bloccato

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Il fumo ha invaso anche la Tangenziale Ovest, dall’altezza di Muggiano fino alla zona di Settimo Milanese. Nel tratto il traffico si è bloccato, con rallentamenti legati alla presenza della nube e alla visibilità ridotta. La ricicleria si trova nel territorio comunale di Milano, ma a ridosso di Settimo Milanese e non lontano da Cusago. Proprio la posizione dell’impianto ha reso il rogo visibile in una porzione ampia dell’ovest milanese.

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⛑️ L’avviso del Comune di Settimo: finestre chiuse

Alle 11.50 il Comune di Settimo Milanese ha diffuso un avviso alla cittadinanza. L’amministrazione ha spiegato che le autorità competenti erano già intervenute per gestire la situazione e monitorare l’evoluzione del rogo e la qualità dell’aria. In via precauzionale, il Comune ha invitato i cittadini a tenere chiuse le finestre e a limitare le attività all’aperto nelle zone limitrofe. Ulteriori aggiornamenti saranno comunicati dopo l’arrivo dei report tecnici degli enti preposti.

🚑 Ambulanze in supporto alle squadre al lavoro

Con l’arrivo dei vigili del fuoco e l’uso delle sostanze per abbattere le polveri, spegnere le fiamme, e abbassare la temperatura, il fumo ha subito cambiato colore, da nero e denso è diventato vapore acqueo bianco. Alle 13.47, sul posto sono state inviateanche un’ambulanza della Croce Verde Baggio e un’ambulanza di Ata Soccorso di Milano.

Le due ambulanze ei soccorritori sono rimaste a disposizione dei vigili del fuoco. Allertata anche la protezione civile del Comune di Milano. La zona è infatti densamente abitata e la necessità di evacuazioni e assistenza alla popolazione poteva essere repentina. Al momento non risultano persone ferite ointossicate. Restano attesi gli esiti dei controlli ambientali e gli eventuali aggiornamenti ufficiali su cause, materiali coinvolti e qualità dell’aria.

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