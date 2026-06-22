Milano, incendio alla ricicleria di Muggiano: alta colonna di fumo nero anche sulla Tangenziale Ovest

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A Muggiano, al confine tra Milano, Settimo Milanese e Cusago, l’incendio nella ricicleria Amsa/A2A di via Lombardi ha alzato una colonna di fumo nero. Le prime immagini raccolte nella zona mostrano il rogo già sviluppato alle 11.09: il fumo si vedeva da Cisliano e, pochi minuti dopo, aveva già raggiunto la Tangenziale Ovest, nel tratto tra Muggiano e Settimo Milanese. Le fiamme, secondo i vigili del fuoco, hanno coinvolto in pochi minuti materiale ingombrante presente nella piattaforma ecologica di via Riccardo Lombardi 13. Non risultano persone ferite. L’intervento è proseguito con la bonifica dell’area e con i controlli sulla qualità dell’aria.

🚒 Sei mezzi dei vigili del fuoco e nucleo NBCR in via Lombardia

Sul posto sono arrivati sei mezzi del comando dei vigili del fuoco di Milano, compresi gli specialisti NBCR, il nucleo Nucleare Biologico Chimico Radiologico chiamato per i controlli tecnici previsti in questi casi. La colonna di fumo, molto densa e scura, è stata visibile a diversi chilometri di distanza. Per questo è stata attivata anche ARPA Lombardia, incaricata delle verifiche ambientali e del monitoraggio della qualità dell’aria. Le operazioni di bonifica sono andate avanti anche dopo lo spegnimento delle fiamme principali.

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🚗 Fumo sulla Tangenziale Ovest, traffico bloccato

Il fumo ha invaso anche la Tangenziale Ovest, dall’altezza di Muggiano fino alla zona di Settimo Milanese. Nel tratto il traffico si è bloccato, con rallentamenti legati alla presenza della nube e alla visibilità ridotta. La ricicleria si trova nel territorio comunale di Milano, ma a ridosso di Settimo Milanese e non lontano da Cusago. Proprio la posizione dell’impianto ha reso il rogo visibile in una porzione ampia dell’ovest milanese.

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⛑️ L’avviso del Comune di Settimo: finestre chiuse

Alle 11.50 il Comune di Settimo Milanese ha diffuso un avviso alla cittadinanza. L’amministrazione ha spiegato che le autorità competenti erano già intervenute per gestire la situazione e monitorare l’evoluzione del rogo e la qualità dell’aria. In via precauzionale, il Comune ha invitato i cittadini a tenere chiuse le finestre e a limitare le attività all’aperto nelle zone limitrofe. Ulteriori aggiornamenti saranno comunicati dopo l’arrivo dei report tecnici degli enti preposti.

🚑 Ambulanze in supporto alle squadre al lavoro

Con l’arrivo dei vigili del fuoco e l’uso delle sostanze per abbattere le polveri, spegnere le fiamme, e abbassare la temperatura, il fumo ha subito cambiato colore, da nero e denso è diventato vapore acqueo bianco. Alle 13.47, sul posto sono state inviateanche un’ambulanza della Croce Verde Baggio e un’ambulanza di Ata Soccorso di Milano.

Le due ambulanze ei soccorritori sono rimaste a disposizione dei vigili del fuoco. Allertata anche la protezione civile del Comune di Milano. La zona è infatti densamente abitata e la necessità di evacuazioni e assistenza alla popolazione poteva essere repentina. Al momento non risultano persone ferite ointossicate. Restano attesi gli esiti dei controlli ambientali e gli eventuali aggiornamenti ufficiali su cause, materiali coinvolti e qualità dell’aria.