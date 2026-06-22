La Bibbia di Aquileia vola fino a Milano: un capolavoro all’asta per il Buzzi

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Milano entra nel progetto della Bibbia di Aquileia grazie alla copia destinata all’Aeronautica Militare, che sarà battuta all’asta per sostenere l’Ospedale dei Bambini Buzzi. La presentazione del primo volume della copia facsimilare è avvenuta giovedì 19 giugno, alle 18.30, nella Basilica Patriarcale di Aquileia, in Friuli Venezia Giulia. Il progetto è della Fondazione Scriptorium Foroiuliense e prevede la realizzazione di cinque tomi, uno all’anno, della Bibbia di Aquileia. Il manoscritto, antecedente al 1356, è conservato nel Tesoro del Duomo di Gorizia. Non si tratta di una semplice ristampa: il lavoro viene realizzato con tecniche antiche di scrittura, miniatura e legatoria, recuperando il metodo degli amanuensi e trasformando il facsimile in un oggetto culturale destinato a istituzioni italiane e internazionali.

📖 Il primo volume presentato nella Basilica di Aquileia

Durante la serata, il presidente della Fondazione Scriptorium Foroiuliense, Roberto Giurano, ha illustrato la nascita del progetto e le fasi di realizzazione del manufatto. Le copie dell’opera saranno collocate in istituzioni di rilievo, tra cui la Biblioteca del Congresso di Washington, la Pontificia Accademia delle Scienze Sociali in Vaticano e l’Aeronautica Militare.

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La copia destinata all’Aeronautica Militare avrà anche una finalità benefica. Sarà battuta all’asta e il ricavato contribuirà al progetto “Un dono dal cielo” della Fondazione Buzzi, a favore dell’Ospedale dei Bambini Buzzi di Milano. L’obiettivo è sostenere l’acquisto del sistema robotizzato APOTECAped, pensato per rendere ancora più accurata la preparazione delle terapie farmacologiche per i piccoli pazienti. Alla presentazione sono intervenuti il parroco di Aquileia, monsignor Mirco Franetovich, il sindaco Emanuele Zorino e José Samudio Falcon, direttore della Biblioteca e Archivio Generale della Repubblica del Paraguay. Falcon ha annunciato anche che a novembre Roberto Giurano riceverà una decorazione dal Governo paraguaiano.

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✈️ Aeronautica Militare e Scriptorium, un legame che arriva fino allo spazio

Alla serata ha partecipato il generale di Squadra Aerea Silvano Frigerio, comandante della Squadra Aerea e della 1ª Regione Aerea di Milano, in rappresentanza del capo di Stato Maggiore dell’Aeronautica Militare, generale Antonio Conserva. Frigerio ha ricordato il legame tra la Forza Armata e la Fondazione Scriptorium Foroiuliense, già protagonista di iniziative culturali legate ai temi della pace e della fratellanza.

Uno dei momenti centrali è stato il conferimento della Presidenza Onoraria della Fondazione al generale di Squadra Aerea Luca Goretti, già capo di Stato Maggiore dell’Aeronautica Militare. Il riconoscimento è stato consegnato da Roberto Giurano, che ha sottolineato il rapporto di collaborazione costruito negli anni tra Goretti e la Fondazione. A chiudere gli interventi istituzionali è stato Mario Anzil, vicepresidente e assessore alla Cultura della Regione Friuli Venezia Giulia. Anzil ha richiamato il valore culturale e sociale del lavoro dello Scriptorium, capace di far conoscere il patrimonio friulano anche fuori dai confini nazionali.

✒️ La scuola degli amanuensi nata a San Daniele del Friuli

Lo Scriptorium Foroiuliense nasce nel 2012 come associazione culturale e diventa Fondazione nel 2023. La sede è a San Daniele del Friuli, dove porta avanti corsi di calligrafia, miniatura, legatoria, realizzazione della carta e tecniche del libro antico. Tra le attività più particolari c’è l’Opificium Librorum, una vera fabbrica del libro medievale visitabile su prenotazione. Qui i visitatori possono vedere da vicino il lavoro degli amanuensi, le tecniche di legatura a mano e la preparazione della carta secondo metodi antichi.

Negli anni lo Scriptorium ha formato migliaia di persone e ha costruito collaborazioni con università e biblioteche in Italia e all’estero, tra cui l’Università di Udine, l’Università dell’Insubria, l’Università di Toronto, l’Università di Tokyo e la Biblioteca del Congresso di Washington. La serata di Aquileia si è conclusa sul sagrato della Basilica con il concerto della Fanfara della 1ª Regione Aerea dell’Aeronautica Militare.