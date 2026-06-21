Cuggiono, Grande Nord chiede un’ordinanza per limitare l’uso dell’acqua potabile

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Cuggiono, Grande Nord chiede al sindaco un’ordinanza per limitare l’uso dell’acqua potabile e contenere gli sprechi nei giorni di caldo intenso. La richiesta è stata presentata il 20 giugno da Gianfranco Ronchi e Pietro Prina, a nome del gruppo di Grande Nord di Cuggiono. Nel documento i firmatari collegano il tema alle alte temperature di questi giorni e alla carenza di precipitazioni, indicata come una situazione destinata a proseguire anche nei prossimi giorni. L’obiettivo è prevenire possibili disagi alla cittadinanza e ridurre il rischio di una eventuale carenza della risorsa idrica anche nelle abitazioni.

🚰 La richiesta al sindaco

Grande Nord chiede al sindaco di emanare “quanto prima” un’ordinanza contro l’uso indiscriminato dell’acqua potabile. Il punto centrale è l’utilizzo responsabile della rete idrica, con particolare attenzione agli usi non indispensabili nei periodi di maggiore consumo.Nel testo viene chiesto anche di aprire un dialogo continuo con la cittadinanza, spiegando quali comportamenti adottare per limitare gli sprechi. L’acqua viene definita “la risorsa più importante che abbiamo”, con l’invito a comunicare in modo chiaro la condotta corretta da tenere.

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🌾 Attenzione anche ad aziende agricole e produttive

La richiesta non riguarda soltanto i consumi domestici. Ronchi e Prina chiedono infatti che, nell’eventuale ordinanza, il Comune presti attenzione anche alle unità produttive e agricole presenti sul territorio. Il tema è delicato perché eventuali limitazioni devono tenere insieme la tutela della risorsa idrica, le necessità delle famiglie e le attività economiche che usano l’acqua nei propri processi o nelle coltivazioni. La decisione ora passa all’amministrazione comunale, chiamata a valutare se adottare un provvedimento specifico e con quali prescrizioni.

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