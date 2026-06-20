Opera, 74enne arrestata con 10 chili di cocaina in auto

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Era una vecchia conoscenza. Come dire: il lupo perde il pelo ma non il vizio. A Opera una 74enne italiana è stata arrestata dai carabinieri con circa 10 chili di cocaina nascosti nell’auto, in una zona commerciale. Il controllo è avvenuto nei giorni scorsi in un parcheggio pubblico. I carabinieri della Stazione di Trezzano sul Naviglio stavano svolgendo un servizio di controllo del territorio quando hanno notato la donna alla guida della sua auto e hanno deciso di fermarla per una verifica sui documenti.

Durante il controllo, i militari hanno rilevato il forte stato di agitazione della conducente e dall’abitacolo arrivava anche un caratteristico intenso odore. Nell’auto c’erano due cani, che abbaiavano con insistenza, e sul sedile posteriore una grande busta della spesa che ha attirato l’attenzione dei carabinieri.

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🚔 La busta sul sedile e il trucco del caffè

All’interno della busta c’erano diversi involucri di colore nero. La perquisizione del veicolo ha permesso ai carabinieri di trovare e sequestrare 10 involucri con complessivamente circa 10 chili di cocaina. La sostanza stupefacente era stata ricoperta con uno strato di caffè. E’ un trucco speso utilizzato per confondere le cellule olfattive dei cani antidroga, ma non funziona con le cellule olfattive umane, che sono meno ricettive.

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Però, i loro proprietari, le forze dell’ordine, conoscono il trucco e, se sentono l’odore del caffè, capiscono che qualcuno lo sta usando per nascondere quello della droga. La donna, già gravata da precedenti di polizia, è stata arrestata con l’accusa di detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti. Dopo le formalità, è stata portata nella casa circondariale di Milano San Vittore.