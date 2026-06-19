Pasturo, Lecco: trekking e cena in quota al Rifugio Brioschi sulla Grigna Settentrionale
Sono le ultime ore per poter prenotare e partecipare a questa esperienza. A Pasturo, in provincia di Lecco, sabato 20 giugno arriva una cena d’alta quota sulla Grigna Settentrionale, con trekking guidato fino al Rifugio Brioschi e rientro al tramonto. L’appuntamento è organizzato da Via per Monti e unisce escursionismo, panorama e cena tipica in rifugio, nel cuore delle Grigne. La partenza è fissata alle 14 da Pasturo. Da lì il gruppo salirà verso la vetta della Grigna Settentrionale, il Grignone, fino al Rifugio Brioschi, a 2410 metri. Il programma prevede la cena al rifugio e poi il rientro con il tramonto sulle Grigne, uno dei momenti più scenografici dell’escursione.
Un trekking vero, non una passeggiata
La scheda tecnica dell’uscita chiarisce subito il tipo di proposta: 13 chilometri di sviluppo e 1500 metri di dislivello positivo. È quindi un trekking per chi ha già un minimo di abitudine alla montagna e vuole vivere una serata diversa, salendo in quota nel pomeriggio e cenando in vetta. l costo indicato dagli organizzatori è di 45 euro e comprende la guida AMM e la cena al Rifugio Brioschi. La presenza della guida accompagna l’escursione lungo il percorso e rende più ordinata la gestione del gruppo, soprattutto considerando il rientro serale.
Cena al Rifugio Brioschi e tramonto sulle Grigne
Il Rifugio Brioschi è uno dei luoghi simbolo della Grigna Settentrionale. Si trova in vetta, in una posizione che nelle giornate limpide apre la vista sulle montagne e sulla pianura. La cena in rifugio diventa quindi il punto di arrivo dell’escursione, prima della discesa con la luce del tramonto. Il programma parla di cena tipica al rifugio e di rientro con il tramonto sulle Grigne. È proprio questo il cuore della proposta: non solo raggiungere una cima, ma fermarsi in quota nel momento in cui la giornata cambia luce e la montagna prende un altro ritmo.
Come avere informazioni e prenotare
Per conoscere il programma completo e le modalità di partecipazione è possibile contattare Via per Monti all’indirizzo info@viapermonti.com oppure al numero +39 3284916637. L’appuntamento è per sabato 20 giugno, con partenza alle 14 da Pasturo, in provincia di Lecco.