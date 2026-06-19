Parabiago, la ladra dei Rolex torna in strada: l’abbraccio costa caro

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A Parabiago una donna ha sfilato un Rolex a un’83enne in via Mazzini. Il caso si aggiunge ad altri episodi simili tra città e Legnano. La vittima stava camminando nei giorni scorsi lungo via Mazzini quando è stata avvicinata da una donna. Secondo quanto emerso, la sconosciuta le ha rivolto la parola con accento straniero e, durante il breve contatto, è riuscita a sfilarle l’orologio di lusso che portava al polso. Subito dopo si è allontanata facendo perdere le proprie tracce. Il metodo ricorda altri colpi segnalati nella zona. La persona si avvicina alla vittima, apre una conversazione o crea un contatto fisico, poi approfitta di quei pochi istanti per prendere l’orologio e scappare.

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🚔 Tre episodi tra Parabiago e Legnano

Non si tratta dell’unico caso. Episodi simili sono già stati registrati tra Parabiago e Legnano. In un caso la vittima si trovava nella zona di via Gorizia, a Legnano, insieme alla badante, quando è stata derubata da una donna. Un altro episodio è avvenuto sempre a Parabiago. Anche in quel caso la donna avrebbe avvicinato la vittima arrivando ad abbracciarla, prima di allontanarsi con un orologio dal valore di circa 50mila euro. Gli episodi sono ora al centro degli accertamenti.

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Il punto da chiarire è se dietro i colpi ci sia la stessa persona o se si tratti di casi distinti con modalità molto simili. Per i residenti resta l’invito alla prudenza, soprattutto quando sconosciuti cercano un contatto ravvicinato in strada. E’ meglio tenere sempre almeno due metri di distanza con gli sconosciuti. Si sembra scontanti, ma si salvano i beni di famiglia.

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