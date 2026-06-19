Parabiago, auto contro il cancello della caserma: denunciato 34enne

Letture: 2.109

A Parabiago un 34enne è stato denunciato dopo essere finito con l’auto contro il cancello della caserma dei carabinieri in via Europa. L’incidente è avvenuto nella notte tra venerdì 12 e sabato 13 giugno, intorno alle 2.50 della notte. L’uomo, residente a Parabiago, era alla guida quando ha perso il controllo dell’auto ed è andato a sbattere contro l’ingresso della caserma cittadina. L’impatto ha provocato gravi danni al cancello. Sul posto sono intervenuti i carabinieri, che hanno ricostruito quanto accaduto e sottoposto il conducente agli accertamenti previsti in questi casi.

Inserzioni

🚔 Tasso alcolemico oltre il limite e denuncia

Dagli accertamenti è emerso un tasso alcolemico superiore a 0,80 grammi per litro. Per il 34enne è quindi scattata la denuncia per guida in stato di ebbrezza. I carabinieri hanno disposto anche il ritiro della patente e il sequestro del veicolo. La vicenda si è chiusa senza altri dettagli su eventuali feriti.

Inserzioni

Sullo stesso argomento leggi anche: