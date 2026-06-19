Milano, Gratosoglio: l’appartamento dello spaccio di via Costantino Baroni. 1 arresto

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A Milano, in via Costantino Baroni, al Gratosoglio, la Polizia di Stato ha arrestato un 27enne italiano, con precedenti, per detenzione di droga ai fini di spaccio. E’ successo martedì 16 giugno, durante un’attività della Squadra Investigativa del Commissariato Porta Genova contro lo spaccio di sostanze stupefacenti. Gli agenti avevano individuato un appartamento come possibile punto di detenzione e spaccio. Intorno alle 14 hanno notato due uomini entrare nello stabile in modo frettoloso e hanno deciso di fermarli per un controllo.

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👮‍♂️ Il controllo fuori dallo stabile

I poliziotti del Commissariato Porta Genova hanno controllato i due uomini dopo averli visti entrare nel palazzo. Durante la verifica, il 27enne è stato trovato in possesso di due dosi di cocaina e 30 euro. Da quel primo controllo gli agenti sono passati all’appartamento in uso al giovane. All’interno hanno trovato altra sostanza stupefacente e materiale ritenuto utile al confezionamento delle dosi.

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👮‍♂️ Droga, soldi e materiale per le dosi

Nell’abitazione sono stati sequestrati 5 grammi di cocaina, in parte già divisa in dosi, 92 grammi di hashish, un bilancino di precisione, materiale per il confezionamento e 120 euro. Al termine degli accertamenti, il 27enne è stato arrestato per detenzione ai fini di spaccio di sostanza stupefacente. Il materiale trovato nell’appartamento è stato sequestrato dalla Polizia di Stato.

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