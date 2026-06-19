Castellanza porta la banda in quota: concerto a 2.036 metri tra Alpi e comunità

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Castellanza porta la Banda Santa Cecilia a Pianalunga, in Valsesia, per un concerto in quota a 2.036 metri con oltre 100 partecipanti. L’appuntamento è per domenica 21 giugno, dalle 11.30 alle 12.30, nei pressi del ristoro Alpen Stop, raggiungibile dal terminal della telecabina di Alagna Valsesia con una passeggiata di circa cinque minuti. Per la giornata partiranno da Castellanza più di 100 persone tra musicisti, soci e appassionati della montagna del Cai cittadino e sostenitori della storica banda. L’idea è portare la musica bandistica in uno scenario alpino, dentro il programma della Festa delle Guide Alpine.

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🎺 La banda sale in quota

Il Corpo Musicale Santa Cecilia di Castellanza si esibirà a Pianalunga, località a 2.036 metri di altitudine. Il concerto è pensato come incontro tra musica, natura e comunità, con gli strumenti a fiato immersi nel paesaggio della Valsesia. Pianalunga è una meta accessibile anche a chi non affronta lunghe escursioni. Si può arrivare a piedi da Alagna con un percorso di circa un’ora e mezza, oppure usare gli impianti di risalita, che collegano il paese alla località in circa dieci-dodici minuti. L’area del concerto si trova vicino all’Alpen Stop, dove sarà possibile fermarsi per il pranzo, con prenotazione consigliata.

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Silvano Landoni, vicepresidente del Cai di Castellanza, ha sottolineato il valore dell’incontro tra musica e ambiente alpino. Quest’anno, ha spiegato, il concerto entra anche nel programma della Festa delle Guide Alpine, dando all’iniziativa un legame diretto con la tradizione della montagna.

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⛰️ Dalla Valsesia al teatro di Castellanza

Dopo il concerto del mattino a Pianalunga, la Banda Santa Cecilia sarà protagonista anche di un secondo momento musicale. Dalle 16.30 alle 17 si esibirà in piazza Grober, nel centro di Alagna Valsesia, insieme ad altre bande cittadine, durante la festa dedicata al Corpo delle Guide Alpine di Alagna. L’iniziativa è sostenuta anche dalla Bcc di Busto Garolfo e Buguggiate, che da anni accompagna le attività del Cai di Castellanza. Il presidente Roberto Scazzosi ha richiamato il valore della montagna come luogo di comunità e partecipazione, sottolineando il significato di una giornata che unisce associazionismo, cultura e territorio.

La Banda Santa Cecilia è stata fondata nel 1904 da don Luigi Testori ed è una delle realtà culturali più radicate di Castellanza. Da oltre 120 anni svolge un ruolo educativo e aggregativo, tramandando la musica bandistica a generazioni di giovani musicisti. Nel 2008 il Comune le ha conferito la Civica Benemerenza. Il repertorio preparato per l’esibizione in quota sarà riproposto anche a Castellanza il 28 giugno, al teatro cittadino, per permettere di ascoltarlo anche a chi non potrà raggiungere la Valsesia.