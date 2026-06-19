Casorezzo, Pro Loco in Festa il 26 e 27 giugno: cucina, buseca e ballo country

Letture: 2.195

A Casorezzo il 26 e 27 giugno tornano cucina, musica e ballo con Pro Loco in Festa, due serate in Largo Alcide De Gasperi dedicate alla buseca, alle specialità alla griglia e alla voglia di stare insieme. Il programma punta su una formula semplice e molto concreta: cucina aperta dalle 19, tavoli pronti per chi vuole cenare in compagnia e pista da ballo dalle 20.30. La festa si svolge presso il Centro Pro Loco di Casorezzo e mette al centro il clima delle serate estive di paese. Nel menù spicca la mitica buseca, indicata dagli organizzatori come una delle specialità della festa. Nel manifesto compaiono anche trippa, salamella, hamburger e patatine, insieme all’invito a partecipare con amici e familiari.

Inserzioni

Cucina aperta dalle 19

Le due serate iniziano con la cucina aperta dalle 19. Chi arriva presto può cenare prima della musica, scegliendo tra i piatti preparati dalla Pro Loco. La buseca resta il richiamo più tradizionale, ma l’offerta punta anche su proposte più veloci e adatte a tutti, dalla salamella all’hamburger. L’obiettivo è quello delle feste popolari più riuscite: mangiare qualcosa, incontrare persone, fermarsi a chiacchierare e poi lasciarsi trascinare dalla musica. Non a caso lo slogan scelto per il manifesto è diretto: “Si mangia e si balla”.

Inserzioni

Musica venerdì e country sabato

Venerdì 26 giugno si balla con Max Pinci e Lorena dalle 20.30, per una serata di musica e divertimento. Sabato 27 giugno, sempre dalle 20.30, spazio invece al ballo country con Mr Dollaro. Il programma annuncia una serata in atmosfera western, con stivali ai piedi e pista pronta. La Pro Loco invita cittadini, famiglie e gruppi di amici a partecipare e a condividere l’evento. L’appuntamento è in Largo Alcide De Gasperi, senza numero civico, nella sede della Pro Loco Casorezzo.

Inserzioni