TeamSystem riunisce oltre 1.000 professionisti a Milano e premia l’eccellenza degli studi con i Best in Class 2026

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A Milano, all’Allianz MiCo, l’11 giugno si è svolta la Be Leader Conference 2026 di TeamSystem, l’evento annuale dedicato alla community degli studi professionali che ha coinvolto oltre 1.000 partecipanti tra commercialisti, consulenti del lavoro, avvocati, imprese clienti e partner.

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Al centro della giornata è emersa con forza la crescita di una community sempre più ampia e strutturata, che oggi conta più di 3.000 studi aderenti. Un ecosistema che punta a mettere in relazione competenze professionali, tecnologia e servizi ad alto valore, rafforzando il ruolo dello studio come snodo strategico per lo sviluppo delle imprese.

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In questo scenario, la trasformazione digitale e l’evoluzione dei modelli consulenziali procedono in parallelo: gli studi professionali non si limitano più alla gestione operativa, ma assumono una funzione sempre più rilevante nel supportare le aziende nelle scelte strategiche, grazie all’integrazione tra strumenti digitali avanzati e attività di consulenza.

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Durante la conferenza è stato presentato il programma Be Leader nella sua evoluzione, con l’obiettivo di consolidare ulteriormente il legame tra professionisti e imprese. Il focus è superare la visione del software come semplice strumento operativo per arrivare a un ecosistema integrato in cui tecnologia, servizi e relazioni generano valore concreto.

Il modello del “Service as a Software” rappresenta questa impostazione: il valore non risiede esclusivamente nella tecnologia, ma nella capacità di trasformarla in risultati tangibili per studi e aziende, integrando consulenza e soluzioni digitali in un unico percorso.

Giuseppe Busacca, General Manager BU Professional Solutions di TeamSystem e AD di Euroconference ha dichiarato “con questa nuova fase rafforziamo un percorso che punta a sostenere concretamente la crescita dei professionisti e il loro ruolo nel mercato”, evidenziando come l’intelligenza artificiale stia diventando un fattore determinante nella trasformazione delle professioni.

A conferma del cambiamento in atto, la ricerca Kantar Italia sulle PMI presentata durante la Be Leader Conference 2025 indica che 2 imprese su 3 si aspettano dai propri professionisti un supporto consulenziale di tipo strategico. Nel corso dell’evento sono stati inoltre assegnati i riconoscimenti Best in Class 2026, dedicati agli studi che si sono distinti per innovazione, approccio consulenziale e contributo alla crescita delle imprese clienti.