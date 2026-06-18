Ossona, sulla Sp34 il pomeriggio si ferma: 3 persone soccorse dopo l’incidente

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A Ossona, sulla Sp34, 3 persone sono rimaste coinvolte in un incidente stradale tra auto nel pomeriggio di oggi: sul posto sono intervenuti soccorsi sanitari, carabinieri e vigili del fuoco. La chiamata al 112 è giunta alle 16.04 : E’0 stato segnalato uno scontro tra auto lungo la strada provinciale, all’altezza della curva chiamata “del Bertola”. Sul posto sono stati inviati i mezzi di soccorso, i carabinieri della Compagnia di Abbiategrasso e i vigili del fuoco. Dalla foto scattata sul posto si vedono i veicoli di emergenza fermi lungo la carreggiata, nel tratto in curva della provinciale, con diverse auto ferme e la viabilità condizionata dall’intervento.

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🚑 Tre persone coinvolte, ma due feriti nell’incidente

Un uomo di 38 anni, una donna di 53 anni e un altro uomo di 55 anni sono stati aiutati auscire dalle auto daivigili del fuoco e poi consegnati nelle mani dei sanitari arrivati sul postocon due ambulanze e un’auto medica. Il 38enne ha riportato un trauma alla gamba sinistra ed è stato soccorso in codice verde. È stato trasportato all’ospedale San Carlo con l’ambulanza della Croce Bianca Magenta.

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La donna di 53 anni è stata invece accompagnata all’ospedale San Carlo in codice giallo. Ha riportato traumi vari e dolori diffusi. Il trasporto è stato effettuato con l’ambulanza di Padana Emergenza Milano, con a bordo anche l’infermiere dell’auto infermieristica. Il 55enne, invece, è stato assistito sul posto e, dalle informazioni disponibili, non è stato necessario il trasporto in ospedale.

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🚔 Carabinieri e vigili del fuoco sulla Sp34

La dinamica dell’incidente è ancora da ricostruire. Il dato certo, al momento, è che si è trattato di uno scontro piuttosto violento tra auto e che l’intervento ha richiesto l’attivazione di più enti di soccorso. I carabinieri della Compagnia di Abbiategrasso sono stati allertati per gli accertamenti e per la gestione della situazione lungo la provinciale. I vigili del fuoco di Milano sono intervenuti a supporto delle operazioni, mentre il personale sanitario ha preso in carico i feriti e valutato le condizioni delle persone coinvolte