Ossona, donna aggredisce i gestori della gelateria in piazza Litta

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Ossona, una donna in forte stato di agitazione è entrata nella gelateria di piazza Litta nella serata di mercoledì 17 giugno e ha aggredito i gestori. Sul posto sono poi arrivati i carabinieri della Compagnia di Abbiategrasso, chiamati più volte al 112 dopo che si era creata la situazione che ha rovinato una serata tranquilla a chi si trovava in piazza. L’episodio è avvenuto verso le 21.05.

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Secondo quanto osservato e raccolto sul posto, la donna, con capelli castano chiari, lunghi e ricci, è entrata nella gelateria in evidente stato di alterazione, ubriaca, con l’alito puzzolente, ed esagitata, chiaramente per lo stato di astinenza da droghe. Pretendeva un gelato, ma ha visto un telefono cellulare vicino alla cassa e lo ha preso con una mossa rapida, gridando che lei doveva essere reperibile. Uno dei componenti della famiglia che gestisce l’attività è riuscito a riprendere il cellulare dalle sue mani e l’ha mandata fuori dal negozio. A quel punto la donna si è infuriata.

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🚔 Urla, insulti e lo strattonamento davanti alla gelateria

Una volta fuori dalla gelateria, la donna ha iniziato a insultare i presenti con frasi pesanti e ha aggredito la moglie del negoziante, strattonandola con forza. Dopo l’episodio, il polso della donna aggredita si è gonfiato. La stessa persona ha poi continuato a inveire anche contro il padre del titolare, sempre davanti all’attività. In piazza Litta diverse persone hanno assistito alla scena. Molti erano agitati, spaventati sia per la violenza dell’episodio sia per il fatto che l’aggressione è arrivata senza un motivo comprensibile, in un momento in cui la piazza era frequentata da famiglie e clienti della gelateria.

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Il 112 è stato chiamato più volte. Alla fine è arrivata una pattuglia della Radiomobile dei carabinieri della Compagnia di Abbiategrasso, competente per zona. Quando i militari sono giunti in piazza, però, la donna si era già allontanata. I carabinieri hanno raccolto le testimonianze dei presenti e ricostruito quanto accaduto.

🚲 Vista allontanarsi verso via Patrioti

Poco prima delle 21.20, mentre l’autobus Z649 arrivava alla fermata di via Patrioti, all’angolo con via Bosi, la donna è stata vista allontanarsi da piazza Litta. Era salita sul portapacchi della bicicletta condotta da un uomo, già noto in paese per vari episodi di microcriminalità.

L’episodio riapre il tema della sicurezza serale in piazza Litta, un tema che in relatà non si è mai chiuso, e presente da anni. Non si può pensare di avere una pattuglia dei carabinieri fissa in paese, ma situazioni di questo tipo mostrano quanto sia importante lavorare sulla prevenzione, prima che poche persone in stato di forte alterazione riescano a intimidire commercianti, clienti e residenti. Il problema, infatti, non riguarda solo il singolo intervento delle forze dell’ordine, che in questo caso sono arrivate dopo le chiamate al 112, e hanno raccolto le testimonianze. Riguarda anche la capacità del Comune di impedire che certi comportamenti si ripetano, trasformando un luogo di ritrovo in uno spazio percepito come insicuro.

A Ossona piazza Litta è uno dei punti centrali del paese. Per questo la prevenzione, il controllo degli episodi ricorrenti e la presenza coordinata delle istituzioni locali diventano decisivi per tutelare chi lavora, chi frequenta i negozi e chi vuole semplicemente passare una tranquilla serata estiva. Piazza Litta dovrebbe essere il salotto di Ossona, e invece la situazione sicurezza è ormai insostenibile.

Aggiornamento

Abbiamo appena saputo che solo una mezz’ora prima , davanti alla chiesa di San Cristoforo, in via delle Rimembranze, la stessa donna aveva tentato di far credere ad un automobilista di essere stata investita. La scusa sempre la stessa: estorcere denaro per la dose, da andare a comprare droga all’accampamento che si trova fra Busto Garolfo e Casorezzo, che è nella direzione verso cui si è allontanata dopo le aggressioni in gelateria. Si vede che qualcuno, in piazza, alla fine le ha dato i 5 euro per la dose di eroina, pur di farla andare via.

