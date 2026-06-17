Binasco, incidente sul lavoro. Operaio schiacciato durante una manovra

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A Binasco un operaio 30enne è morto questa mattina in un incidente sul lavoro nella sede della Sasom srl, in via Alessandro Manzoni 17. La tragedia è avvenuta poco prima delle 7.30, durante una manovra all’interno dell’area aziendale. L’uomo, dipendente della società che gestisce la raccolta dei rifiuti, è rimasto schiacciato sotto un pilastro. Le sue condizioni sono apparse subito gravissime.

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🚒 I soccorsi arrivati in pochi minuti

Sul posto sono intervenuti in pochissimo tempo i vigili del fuoco, un elicottero del 118, un’ auto medica e un ambulanza della Croce Bianca di Binasco. I soccorritori hanno raggiunto l’azienda subito dopo la richiesta di intervento, ma per l’operaio non c’era già più nulla da fare. I Vigili del fuoco hanno liberato il corpo dell’uomo, per consegnarlo al medico che ne ha constatato il dcesso. La dinamica dell’infortunio mortale è in fase di ricostruzione.

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🚓 La dinamica al vaglio della Polizia Locale

Gli accertamenti sono stati affidati alla Polizia Locale di Binasco, che dovrà chiarire che cosa sia accaduto durante la manovra e come l’operaio sia rimasto schiacciato. L’azienda Sasom srl si occupa del servizio di raccolta dei rifiuti.

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