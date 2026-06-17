A4, pezzi sull’asfalto prima dello schianto: cosa mostrano le immagini

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Autostrada A4 bloccata questa mattina, tra Arluno e Rho, a causa dell’incidente di un camion che ha coinvoltoa ance un auto.: un 67enne, che viaggiava sull’auto in cui sono scoppiati gli airbag, è stato portato al San Carlo di Milano in codice giallo. La chiamata è arrivata alle 9.43, nel tratto Torino-Venezia, in direzione Venezia. L’autostrada è rimasta bloccata almeno fino alle 11.15, con la Polizia stradale sul posto e le operazioni di recupero ancora in corso nelle immagini riprese attorno alle 11.20.

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Secondo quanto comunicato da AREU, la centrale operativa ha ricevuto al chiamata conla richiesta di soccorso alle 9.43 e ha inviato sul posto un’ambulanza di Volontari Arluno, un’ambulanza della croce Bianca di Magenta e un’auto infermieristica dell’Att. Sono stati allertati anche i vigili del fuoco di Milano, la polizia stradale e l’ente del soccorso delle autostrade.

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🚑 Il 67enne al San Carlo con l’auto infermieristica

Dopo le prime cure alle due persone coinvolte nell’incidente, gli operatori hanno deciso di portare il 67enne all’ospedale San Carlo di Milano, in codice giallo e con l’ambulanza di Volontari Arluno, su cui è salito anche l’infermiere che ha accompagnato il ferito all’opedale, come comunicato da AREU. L’ambulanza della Croce Bianca di Magenta non ha effettuato trasporti. Il codice giallo indica una situazione sanitaria che richiede attenzione e intervento rapido, ma non consente da solo di ricostruire la gravità clinica complessiva del ferito.

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👮‍♂️ Frammenti sull’asfalto prima del punto dell’impatto

Le foto scattate circa un’ora e mezza dopo l’incidente con le auto che passavano nella canalizzazione creata dai soccorsi, mostrano la Polizia stradale sul posto, i tecnici del soccorso stradale al lavoro e un carro attrezzi affiancato alla motrice del camion e una Volkswagen bianca caricata sul carro attrezzi. In alcuni fotogrammi si vede un tecnico che lavora nella zona della ruota anteriore della motrice, durante le operazioni di recupero del mezzo pesante.

Un altro elemento emerge dalle riprese precedenti al punto dell’incidente: sull’asfalto si vedono frammenti compatibili con parti di carrozzeria o parafango già prima del luogo in cui i mezzi risultano fermi. In un fotogramma è visibile anche un elemento laterale caduto sulla corsia, un pedalino anteriore. Sono dettagli che fanno pensare a un problema al mezzo pesante iniziato prima dell’impatto finale, ma la dinamica resta da confermare attraverso gli accertamenti della Polizia stradale.

Nelle immagini si notano anche due strisciate scure sull’asfalto, compatibili con una frenata o con uno strisciamento prima del punto di arresto dei mezzi. Anche in questo caso, dal solo video girati dopo l’incidente non è possibile attribuire con certezza i segni all’auto, al camion o alle manovre successive di recupero.

Le verifiche dovranno chiarire che cosa sia accaduto nei minuti precedenti all’impatto e se il mezzo pesante abbia avuto un problema tecnico lungo la corsia prima dello scontro, comese avesse perso una ruota, o se fosse scoppiata. Gli accertamenti sono a carico della polizia stradale, ma lì’idea che fa lo scenario è quella di un incnidente poiuttosto rocambolesco . Intanto, per chi viaggiava sulla A4 tra Arluno e Rho, la mattinata è stata segnata da lunghe attese e traffico fermo almeno fino alle 11.15.