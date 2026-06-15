Milano, corso Matteotti: il badge “Polizia” e la camicia vistosa, arrestato il finto poliziotto cinese

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A Milano, in corso Matteotti, un cittadino cinese irregolare ha fermato un rider pakistano e, fingendosi un poliziotto, ha simulanto un controllo con perquisizione. Il fatto è avvenuto intorno alle 18 di ieri. L’uomo ha perquisito il rider e gli ha portato via alcuni effetti personali.

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La richiesta di intervento è arrivata al 112 e poi alla polizia da una terza persona che ha segnalato una lite fra due persone. Gli agenti sono intervenuti poco dopo e hanno scoperto cosa era successo. Si sono quindi messi sulle tracce del cittadino cinese e lo hanno individuato. Lo hanno tradito i tratti etnici tipici, e la camicia vistosa di un noto stilista. La verifica ha permesso di ricostruire quanto era appena accaduto e di recuperare gli oggetti del rider.

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👮‍♂️ Il badge con la scritta “Polizia”

Durante il controllo e la perquisizione del finto poliziotto, i poliziotti veri gli hanno trovato addosso anche un badge da stadio. Sul tesserino comparivano la scritta “Polizia”, il numero di emergenza 112 e il nome “Stefano”.

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L’uomo aveva con sé anche gli effetti personali del rider. La posizione del cittadino cinese è stata poi verificata: dagli accertamenti è risultato irregolare sul territorio nazionale e già segnalato nelle banche dati interforze delle forze dell’ordine.

👮‍♂️ L’arresto poco prima delle 20

I poliziotti hanno quindi formalizzato l’ arresto alle 19.50, meno di due ore dopo il finto controllo ai danni del rider. Gli accertamenti successivi serviranno a definire nel dettaglio la dinamica e le contestazioni a carico dell’uomo.