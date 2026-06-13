Busto Garolfo, Tre Sere Ciclistica al Velodromo Battaglia, dal 16 al 18 giugno

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Busto Garolfo torna in pista dal 16 al 18 giugno con la 42ª Tre Sere Ciclistica al Velodromo Battaglia, appuntamento storico del ciclismo giovanile. La manifestazione porterà sulla pista di via Cellini atleti delle categorie Esordienti primo anno, Esordienti secondo anno, Donne Esordienti, Donne Allieve, Allievi e Juniores, con gare fino a tarda sera. La prima giornata inizierà martedì 16 giugno alle 17.30. Per mercoledì 17 e giovedì 18 giugno il ritrovo è fissato alle 18.30. La Bcc di Busto Garolfo e Buguggiate sarà main sponsor dell’evento, che da oltre quarant’anni richiama al Velodromo Comunale Roberto Battaglia giovani corridori, società sportive, famiglie e appassionati.

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🚴 Il Velodromo Battaglia torna a riempirsi di giovani

Prima delle competizioni ufficiali ci sarà anche una novità pensata per i più piccoli. Alcuni bambini di 5 e 6 anni, ancora alle prime esperienze in bicicletta e non impegnati nell’attività agonistica, entreranno in pista per una dimostrazione. Sarà un momento dedicato all’avvicinamento al ciclismo e al lavoro svolto dalla società Ciclistica Busto Garolfo nella crescita dei nuovi atleti. Il presidente Marino Fusar Poli ha ricordato il legame della società con il velodromo, inaugurato negli anni Sessanta e poi rifatto e migliorato. Sulla pista di Busto Garolfo sono passate manifestazioni importanti, dalla Coppa del Mondo ai campionati italiani, oltre a molti giovani diventati poi protagonisti del ciclismo. La Tre Sere resta oggi il punto più riconoscibile di questa tradizione sportiva.

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🏆 Tre serate tra punti, scratch, eliminazioni e Madison

Il programma prevede tre serate di gare nelle principali specialità della pista. Martedì 16 giugno si partirà con le corse a punti per gli Esordienti, poi spazio alle eliminazioni per le Donne Allieve, agli scratch e alle eliminazioni per gli Juniores. In chiusura sono previste le Madison di Allievi e Juniores, prima della vestizione delle maglie di leader alle 23. Mercoledì 17 giugno torneranno le corse a punti per Esordienti e Donne Esordienti, mentre le Donne Allieve correranno la prova scratch.

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Allievi e Juniores saranno impegnati nelle eliminazioni e nelle Madison serali, decisive per le classifiche generali. Giovedì 18 giugno, dopo le ultime prove, le premiazioni finali sono previste alle 23.10. Accanto alla Tre Sere agonistica ci sarà anche la manifestazione dedicata ai Giovanissimi, con gare dal 16 al 18 giugno dalle 18. Le categorie G1, G2 e G3 saranno impegnate nei “Primi Sprint”, mentre G4, G5 e G6 affronteranno gara a punti, scratch e tempo race nelle tre serate.

🚴‍♂️ Sport, sponsor e candidatura europea

La società conta oggi 42 giovani corridori e continua a investire sul settore giovanile. Il sostegno degli sponsor permette anche di garantire gratuitamente ai ragazzi l’iscrizione e le biciclette necessarie per l’attività agonistica. Tra i sostenitori, oltre alla Bcc di Busto Garolfo e Buguggiate, sono citati EuroSpin, Ligu, Lombardia Ovest Autodemolizioni, FusarPoli, TempoCasa, Minumatic e Mb Marcello Bergamo. Per il presidente della Bcc, Roberto Scazzosi, la Tre Sere rappresenta una tradizione sportiva e sociale che accompagna la crescita di generazioni di giovani atleti. La serata finale avrà anche un valore particolare per il territorio: al Velodromo Battaglia è attesa la commissione incaricata di valutare la candidatura di Busto Garolfo a Comune Europeo dello Sport.