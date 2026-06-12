Ossona, recital sotto le stelle con violino e pianoforte a Villa Litta

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Ossona prepara una serata di musica sotto le stelle nel Parco di Villa Litta Modignani, con il recital di Sofia Semenina e Andrea Tamburelli. L’appuntamento è per venerdì 26 giugno 2026, alle 21.15, in uno dei luoghi più riconoscibili del paese. Il concerto porta nel parco un programma costruito tra musica classica, jazz e colonne sonore da film. Sul palco ci saranno la violinista Sofia Semenina e il pianista Andrea Tamburelli, due musicisti con percorsi internazionali e una collaborazione già rodata in recital per violino e pianoforte.

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🎻 Una sera tra classica, jazz e cinema

La formula scelta è quella del concerto all’aperto, con Villa Litta Modignani a fare da cornice alla serata. Il titolo dell’evento, “Recital di violino e pianoforte sotto le stelle”, punta proprio sull’atmosfera del parco nelle ore serali, quando la musica diventa anche occasione per vivere uno spazio pubblico in modo diverso. Sofia Semenina ha alle spalle una formazione violinistica iniziata in Russia e proseguita anche a Milano.

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Andrea Tamburelli, pianista concertista, si è formato al Conservatorio “Giuseppe Verdi” di Milano e ha maturato esperienze in diversi contesti internazionali. A Ossona si presenteranno insieme con un repertorio pensato per un pubblico ampio, senza limitarsi al solo programma classico. L’ingresso è a offerta libera. In caso di maltempo, la serata sarà rinviata a data da destinarsi.

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