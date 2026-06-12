Mantova, incendio al polo chimico: nube nera sulla città. Chiudete le finestre

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A Mantova un incendio nello stabilimento del polo chimico della Versalis spa ha mobilitato Vigili del Fuoco, Polizia Locale di Mantova, ARPA e ATS. Il sindaco ha invitato i cittadini a tenere chiuse le finestre in via precauzionale. Le fiamme si sono sviluppate nella mattinata di oggi, venerdì 12 giugno 2026, poco dopo le 9 , nell’area industriale dello stabilimento chimico Versalis di via Giuseppe Taliercio. L’indirizzo ufficiale dello stabilimento Versalis di Mantova è infatti in via Giuseppe Taliercio 14. La chiamata alla centrale operativa del 112 è arrivata alle 9.29. L’intervento è stato classificato come incendio in impianto lavorativo. Sul posto è stata inviata un’ambulanza base di Croce Azzurra di Mantova ad assistere i vigili del fuoco. Al momento non risultano persone ferite o intossicate.

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🚒 Rinforzi da più comandi e specialisti NBCR

I Vigili del Fuoco del comando di Mantova sono intervenuti con un’autopompa serbatoio, due autobotti pompa e personale arrivato anche dai distaccamenti di Viadana e Suzzara. Le squadre mantovane sono state affiancate da mezzi e specialisti inviati dai comandi di Modena, Brescia e Verona. Nell’area è stato attivato anche il supporto del Nucleo NBCR, specializzato negli scenari nucleari, biologici, chimici e radiologici, del nucleo regionale Lombardia. La presenza degli specialisti è necessaria a causa della natura dell’impianto e con la necessità di valutare con attenzione fumi, materiali coinvolti e condizioni ambientali. Le operazioni dei Vigili del Fuoco sono ancora finalizzate al contenimento delle fiamme e alla messa in sicurezza dell’area.

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⛑️ Ordinanza del sindaco: finestre chiuse

Il Comune di Mantova ha confermato che l’incendio riguarda lo stabilimento Versalis, in zona via Taliercio, e ha indicato un magazzino di stoccaggio di polimeri. Sul posto, oltre ai Vigili del Fuoco, sono intervenuti Polizia Locale, forze di polizia, ARPA e ATS. In attesa dei risultati dei campionamenti ambientali, il sindaco Andrea Murari ha emesso un’ordinanza precauzionale. Ai cittadini è stato chiesto di mantenere chiuse le finestre e di non stazionare all’aperto fino a nuove indicazioni. L’area mantovana di Versalis è un sito chimico di rilievo nazionale. La stessa società indica Mantova come sede del Basic Chemicals and Plastics Research Centre, il più grande centro di ricerca Versalis. Il Portale Seveso di ISPRA registra lo stabilimento mantovano

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Al momento restano da confermare le cause dell’incendio, l’estensione esatta dei danni. La priorità operativa resta lo spegnimento, la sicurezza dell’area e la verifica ambientale affidata agli enti competenti.

Aggiornamento delle 13.52

Alle 13.52 i Vigili del Fuoco risultano ancora impegnati nello stabilimento chimico di Mantova con un dispositivo di soccorso molto ampio: 4 autopompe serbatoio, 6 autobotti pompa, un’autoscala, due autobotti chilolitriche, un robot antincendio arrivato da Milano, il Nucleo NBCR di Milano, il Carro Aria di Brescia, il COEM Comunicazione in Emergenza, i nuclei SAPR di Milano e Brescia e l’elicottero Drago del Reparto Volo di Bologna. Secondo l’aggiornamento operativo, le fiamme sono state confinate all’area di deposito, evitando la propagazione ad altri settori dello stabilimento. Le operazioni di spegnimento e messa in sicurezza proseguono fino al completo controllo dell’evento.