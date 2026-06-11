Omicidio a Cinisello Balsamo. Orrore dietro al porta

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A Cinisello Balsamo un 73enne è morto in un incendio in casa: i carabinieri hanno arrestato il figlio 47enne, trovato nell’abitazione di via Casati. I militari della Stazione di Cinisello Balsamo, nelle prime ore del mattino transitavano in via Casati e si sono accorti che in un appartamento c’era un incendio. Sul posto è arrivato in ausilio anche il personale della Sezione Radiomobile di Sesto San Giovanni. Prima dell’arrivo dei vigili del fuoco, i carabinieri hanno tentato di domare le fiamme con gli estintori.

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una volta all’interno dell’abitazione si sono trovati davanti una scena terribile. Poco prima un uomo di 47 anni, italiano, avrebbe colpito il padre 73enne con un corpo contundente. Poi lo avrebbe cosparso di liquido infiammabile e gli avrebbe dato fuoco, causandone il decesso.

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🚔 Il figlio bloccato dai carabinieri

Il 47enne è stato individuato ancora sul posto. I carabinieri lo hanno bloccato e arrestato. Nel comunicato viene indicato come verosimilmente affetto da disturbi della personalità, circostanza che resta sullo sfondo degli accertamenti e non modifica il quadro dei fatti. Gli investigatori stanno ricostruendo la sequenza dell’aggressione e dell’incendio. Al momento non sono stati diffusi altri elementi sui rapporti familiari, sull’eventuale arma usata come corpo contundente o sulle cause che hanno preceduto l’episodio.

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🚒 Fiamme nell’appartamento, poi l’arrivo dei vigili del fuoco

Dopo la messa in sicurezza dell’l’appartamento , l’area è stata messa a disposizione dei carabinieri. E’ attesa la Sezione Investigazioni Scientifiche dei carabinieri di Milano. Sul posto si stanno recando il medico legale e il pubblico ministero della Procura della Repubblica di Monza, che coordina le indagini. Gli accertamenti serviranno a definire con precisione la dinamica, i tempi dell’aggressione e le cause della morte del 73enne.