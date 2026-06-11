Milano, debutta Mini East: East Market porta vintage e second hand in via Padova

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A Milano debutta Mini East, la versione compatta di East Market dedicata a vintage, second hand, vinili, sneakers e oggetti da collezione. Il primo appuntamento è fissato per domenica 28 giugno negli spazi di Factory Eleven, in via Padova 11, zona Loreto, con apertura dalle 10 alle 21. Il format porta in città una selezione più raccolta rispetto all’evento principale, ma mantiene la stessa impostazione: ricerca, riuso, musica e pezzi difficili da trovare nei circuiti tradizionali. Negli oltre 1.200 metri quadrati coperti saranno presenti 70 espositori selezionati provenienti da tutta Italia, tra professionisti, collezionisti e privati. L’ingresso è previsto a 5 euro alla porta. I bambini fino a 12 anni entrano gratuitamente.

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Il mercatino si fa compatto, la scelta resta ampia

Mini East nasce come versione più concentrata di East Market, il mercato milanese diventato negli anni un riferimento per chi cerca abbigliamento vintage, second hand, home decor, poster, libri, sneakers, vinili e curiosità arrivate da epoche e Paesi diversi. La selezione degli stand punta sui settori che hanno reso riconoscibile l’evento: capi dei primi del Novecento e degli anni Duemila, accessori firmati, denim, military, college style, streetwear, pezzi customizzati e proposte legate all’upcycling.

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L’offerta è pensata per pubblici diversi, dal collezionista che cerca il pezzo raro a chi vuole comprare un capo quotidiano fuori dalle logiche del prodotto seriale. Non manca la parte musicale, con vinili rock, jazz, elettronica, blues, reggae e hip hop, insieme a CD, musicassette, VHS, DVD, libri dedicati alla cultura musicale, giradischi e ghetto blaster vintage.

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Tra occhiali rari, Swatch e moda anni Ottanta

Tra gli espositori annunciati c’è Raffaele Iorio, collezionista di occhiali vintage dagli anni Cinquanta a oggi. La sua selezione comprende modelli firmati Versace, Dior, Fendi, Ray-Ban e Persol. Spazio anche ad Armando Ferrario, nome conosciuto nel mondo degli orologi Swatch e tra i maggiori collezionisti internazionali del marchio. A Mini East porterà una raccolta di oltre mille esemplari, compreso il rarissimo Kiki Picasso, prodotto in soli 120 pezzi al mondo, e l’intera produzione dei primi dieci anni della storica azienda svizzera.

Ci sarà anche Tiziana Savino, blogger e content creator del progetto Vintageafropicks, con una selezione di abbigliamento vintage degli anni Ottanta e Novanta. Accanto alla moda troveranno posto macchine fotografiche, macchine da scrivere, figurine, biciclette, videogiochi, arte sacra, bambole, toys e altri oggetti da collezione.

Riuso, musica e Bar Nostalgia

La formula di Mini East mantiene anche la parte esperienziale del progetto originale. Non solo acquisti, quindi, ma un evento pensato per un pubblico trasversale, con DJ set, drink e snack da Bar Nostalgia. Il messaggio resta quello del riuso: dare nuova vita a oggetti già esistenti, valorizzandone qualità, storia e durata. Il motto “Everything Old Is New Again” accompagna anche questa edizione più piccola, che mette insieme ricerca estetica e attenzione alla sostenibilità. A differenza del vintage acquistato all’ingrosso o costruito in serie, Mini East punta su oggetti selezionati, restaurati, reinterpretati o conservati nella loro unicità. Una domenica milanese per chi cerca qualcosa da indossare, ascoltare, appendere in casa o semplicemente ritrovare.