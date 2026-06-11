Bernate Ticino, furto di rame al cimitero: chiusa una parte dell’area

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A Bernate Ticino il cimitero comunale è stato colpito da un furto di rame: il Comune ha transennato parte dell’area per motivi di sicurezza. L’episodio è emerso nei giorni scorsi durante i controlli effettuati dagli operatori comunali, che hanno rilevato danni alla copertura e la mancanza di alcuni elementi della struttura.

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Secondo quanto comunicato dall’Amministrazione comunale, ignoti hanno asportato canali di gronda, pluviali e relative scossaline in rame. Per portare via il materiale sarebbero state spostate anche numerose tegole, con conseguenze sull’integrità di alcune porzioni del tetto.

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Il Comune delimita l’area danneggiata

Dopo le prime verifiche, una parte del cimitero è stata delimitata e transennata. La decisione è stata presa per evitare rischi ai visitatori, in attesa degli interventi di messa in sicurezza e del successivo ripristino della copertura. Il Comune ha invitato i cittadini a prestare attenzione durante l’accesso al camposanto e a non transitare né sostare vicino alla zona recintata. L’interdizione riguarda solo l’area interessata dai danni, ma resta necessaria prudenza fino al completamento delle verifiche tecniche.

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🚔 Indagini per risalire ai responsabili

L’Amministrazione ha precisato che il furto non ha riguardato materiale di proprietà privata. Il danno, però, resta a carico di una struttura pubblica e riguarda un luogo frequentato dalla comunità per il raccoglimento e la memoria dei defunti. Le forze dell’ordine sono al lavoro per individuare i responsabili e raccogliere eventuali elementi utili alle indagini. Nel frattempo il Comune sta valutando gli interventi necessari per ripristinare la piena fruibilità della parte danneggiata, garantendo la sicurezza di chi accede al cimitero.