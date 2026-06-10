Rho, 15 nuovi autobus ibridi Otokar per le linee Stie

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A Rho arrivano 15 nuovi autobus ibridi Otokar per il trasporto pubblico locale: Stie li presenta oggi a Villa Burba con Regione Lombardia. L’appuntamento è in programma alle 11.30 nel parcheggio della villa, tra corso Europa e via Cornaggia, alla presenza dell’assessore regionale ai Trasporti e Mobilità sostenibile Franco Lucente. I mezzi saranno utilizzati dall’azienda Stie nell’area di Rho e del Milanese. L’obiettivo è rinnovare una parte della flotta destinata al servizio pubblico su gomma, con autobus a minore impatto rispetto ai veicoli tradizionali e più adatti alla mobilità urbana e interurbana di un territorio molto utilizzato da studenti, lavoratori e pendolari.

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🚌 Quindici mezzi per Rho e il Milanese

La presentazione riguarda 15 autobus ibridi Otokar che entreranno nella disponibilità di Stie. L’annuncio non indica ancora il dettaglio delle singole linee su cui saranno impiegati, ma il riferimento è al servizio nell’area rhodense e nel Milanese. Rho è uno dei nodi più importanti dell’area nord ovest della città metropolitana: alla rete degli autobus si affiancano la stazione ferroviaria, il passante e il collegamento con la metropolitana M1 a Rho Fiera. Proprio per questo il rinnovo dei mezzi ha un peso concreto per chi usa il trasporto pubblico ogni giorno, non solo per gli spostamenti locali ma anche per i collegamenti verso Milano e i comuni vicini.

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⚙️ Cosa cambia con gli autobus ibridi

I mezzi Otokar della gamma urbana ibrida sono progettati per ridurre i consumi attraverso un sistema mild hybrid con recupero di energia e Start&Stop. La scheda del Kent C Ibrido indica un autobus da 12 metri, con capacità massima di 83 passeggeri e motorizzazione Euro 6. Il sistema ibrido leggero non trasforma il mezzo in un autobus elettrico puro, ma aiuta a contenere consumi ed emissioni nelle condizioni tipiche del trasporto urbano, dove frenate, ripartenze e soste sono frequenti. È una soluzione intermedia, pensata per rendere più efficiente il servizio senza cambiare completamente l’infrastruttura dei depositi.

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🚍 Il rinnovo del trasporto pubblico lombardo

La consegna dei nuovi mezzi Stie si inserisce in una fase più ampia di rinnovo del trasporto pubblico locale in Lombardia. Regione Lombardia ha già indicato l’obiettivo di portare sulle strade circa 1.100 nuovi autobus a ridotto impatto ambientale entro la fine del 2026, con risorse dedicate al rinnovo del parco mezzi e all’adeguamento degli impianti. Per Rho e per l’area del Milanese, i 15 autobus rappresentano quindi un intervento pratico: mezzi più recenti, tecnologie più efficienti e una flotta che prova a rispondere a un bisogno molto semplice dei cittadini, quello di avere un servizio pubblico più affidabile, moderno e sostenibile.