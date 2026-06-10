Ossona, tentato furto della catena d’oro in via Monte Nero

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A Ossona una segnalazione pubblicata sui social racconta un tentato furto della catena d’oro in via Monte Nero, avvenuto martedì mattina. L’episodio, secondo quanto riferito, è successo il 9 giugno tra le 10.30 e le 11, quando una giovane donna si è avvicinata a un uomo impegnato in alcuni lavori all’esterno di un’abitazione. La donna gli avrebbe chiesto un’informazione. Dopo averla ottenuta, ha cercato prima di stringergli la mano e poi di abbracciarlo. Proprio in quel momento, secondo la testimonianza, avrebbe sganciato la catena d’oro che l’uomo portava al collo, cercando di impossessarsene.

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Il tentativo di furto con il contatto ravvicinato

L’uomo si è accorto subito di quello che stava accadendo ed è riuscito a recuperare la catena prima che la donna si allontanasse da lui. Il tentativo di furto, quindi, non è andato a segno. La donna si è poi spostata dalla zona e, sempre secondo il racconto pubblicato sui social, dietro l’angolo ci sarebbe stata un’auto ad attenderla. La testimone descrive la donna come giovane, attorno ai 20 anni, con capelli molto lunghi, ben curata nell’aspetto e vestita bene.

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Non ci sono, al momento, elementi ufficiali per identificarla né per collegare l’episodio agli altri fatti avvenuti nel territorio. Modus operandi, tipologia di reato e profilo della vittima scelta, dice già che si tratta di un tentativo di furto semplice carateristico dei nomadi specializzati in borseggi.

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🚔 La segnalazione e la prudenza necessaria

La dinamica descritta rientra infatti nelle tecniche di furto con destrezza basate sul contatto fisico: una richiesta di informazioni, un gesto apparentemente cordiale, poi il tentativo di sfilare o sganciare un oggetto prezioso. Sono episodi che si consumano in pochi secondi e in pieno giorno e possono essere prevenuti organizzando deterrenza e con la segnalazione immediata dei fatti.

In casi simili, la prima regola resta non inseguire chi si allontana, soprattutto se si sospetta la presenza di altri complici nelle vicinanze. Meglio chiamare subito il 112, indicare luogo, orario, descrizione dei soggetti coinvolti e, se possibile, direzione di fuga e dettagli del veicolo senza esporsi a rischi. La segnalazione non sostituisce una denuncia formale, ma può essere utile per mettere in guardia gli altri residenti. Via Monte Nero è una strada del paese dove passano residenti, ma è anche una delle vie di fuga che permette di raggiungere l’autostrada senza passare dai varchi stradali.