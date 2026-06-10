Milano, prima prende gli specchietti e poi prende a calci i carabinieri

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A Milano, in via privata Tirso, una 34enne salvadoregna è stata arrestata dai carabinieri dopo il furto degli specchietti di un’auto parcheggiata. È successo nella serata di ieri. Dopo una segnalazione arrivata alla centrale operativa del 112, i militari del Nucleo Radiomobile sono arrivati nella strada, nell’area Ripamonti, dove la donna stava asportando entrambi gli specchietti retrovisori laterali di una Nissan Qashqai regolarmente parcheggiata.

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🚔 Il tentativo di fuga e la reazione

All’arrivo dei carabinieri, la 34enne ha tentato di scappare. Subito dopo, secondo quanto riferito, si è scagliata contro i militari con calci e pugni. La donna è stata quindi arrestata con le accuse di furto aggravato e resistenza a pubblico ufficiale. La refurtiva è stata recuperata e restituita al legittimo proprietario dell’auto. Dopo l’arresto, la 34enne è stata accompagnata nelle camere di sicurezza. Resta da chiarire il motivo dello strano furto.

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