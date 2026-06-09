Ossona, l’invasione degli scarafaggi

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A Ossona, in vicolo Sant’Ilario, i negozianti segnalano un’invasione di scarafaggi che arriva dai tombini: gli insetti entrano dalle finestre e preoccupano le attività. Il problema riguarda il vicolo che si trova a pochi passi da piazza Litta, nel centro del paese. Secondo quanto riferito da chi lavora nella zona, gli scarafaggi uscirebbero dai tombini presenti lungo la strada e tentno poi di entrare nei negozi.

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Una situazione che ha spinto alcuni esercenti a intervenire in modo autonomo, sistemando veleno sulle finestre e nei punti di accesso più esposti. La foto scattata davanti a una delle finestre mostra diversi insetti morti sul davanzale esterno, insieme ai segni del tentativo di contenere il problema. Il punto, però, è che la presenza degli scarafaggi non sembra limitata all’interno dei locali privati, ma partirebbe dal vicolo e dai sottoservizi.

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🏘️ Dal vicolo ai negozi, il problema diventa pubblico

La preoccupazione dei negozianti è concreta. Gli insetti, secondo le segnalazioni raccolte, continuano a uscire in numero elevato e il veleno sistemato sulle finestre non basta a fermarli. Il rischio, per le attività, è trovarsi con gli scarafaggi all’ingresso o all’interno dei locali, con tutte le conseguenze igieniche e d’immagine che una situazione del genere può provocare. Per questo la richiesta che arriva dalla zona è di un intervento più ampio, non limitato alle singole attività. Se la provenienza degli insetti fosse confermata dai tombini e dalle tubature sotto la strada, sarebbe necessario un controllo sul tratto pubblico del vicolo e sulla rete collegata.

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🧹 Serve una verifica su tombini e sottoservizi, e sulla igiene pubblica

Vicolo Sant’Ilario è una strada centrale e stretta, che sbocca in piazza Litta dove ci sono le maggiori attività commerciali alimentari che lavorano nel cuore di Ossona, i bar. Proprio per questo, secondo i negozianti, una semplice disinfestazione privata rischia di non risolvere il problema alla radice. La situazione richiede ora una verifica tecnica: capire da dove escano gli scarafaggi, controllare i tombini e valutare se serve una disinfestazione mirata dell’area pubblica. Nel frattempo gli esercenti stanno cercando di proteggere gli ingressi, ma la quantità di insetti segnalata rende difficile contenere il fenomeno con interventi improvvisati . l caso, a questo punto, riguarda il decoro e l’igiene pubblica del centro paese.