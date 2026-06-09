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san Siro,rissa. San Siro, rissa nella notte e un 17enne finisce al Niguarda - 09/06/2026
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San Siro, rissa nella notte e un 17enne finisce al Niguarda

Redazione CNNZ
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A Milano, nella zona di San Siro, un 17enne è stato ferito nella notte durante una rissa in piazzale dello Sport. I carabinieri indagano per ricostruire la dinamica. L’intervento del Nucleo Radiomobile di Milano è avvenuto intorno alle 3.30 del 9 giugno in via Pegaso, dove il minorenne è stato soccorso dopo l’aggressione. Secondo le prime informazioni, il ragazzo era stato ferito al fianco sinistro poco prima, nel corso di una rissa avvenuta in piazzale dello Sport.

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🚔 I responsabili sono fuggiti dopo l’aggressione

Subito dopo il ferimento, le persone coinvolte nell’aggressione si sono allontanate facendo perdere le proprie tracce. Al momento non sono stati indicati altri feriti né elementi certi sulla causa della lite. Il 17enne è stato trasportato in codice giallo al pronto soccorso dell’ospedale Niguarda. Le sue condizioni non sono considerate tali da metterlo in pericolo di vita.

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🚔 Indagini aperte sulla notte di San Siro

I carabinieri stanno lavorando per ricostruire la dinamica dei fatti, identificare i responsabili e chiarire cosa abbia portato alla rissa. Restano da verificare il numero delle persone coinvolte, il ruolo di ciascuno e l’eventuale presenza di testimoni o immagini utili alle indagini. La zona tra via Pegaso e piazzale dello Sport si trova nell’area di San Siro, vicino agli impianti sportivi.

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