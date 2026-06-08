Ossona, dopo la rapina il malore in chiesa: altra corsa in ospedale

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A Ossona domenica mattina in piazza San Cristoforo poco prima della Messa una signorad i 68 anni si è sentita male ed è caduta. E’ stato necessario chiamare il 112. L’allarme è arrivato alla centrale operativa alle 8.53 e sul posto è intervenuta un’ambulanza della Croce Bianca di Magenta. La donna era stata dimessa da poco dall’ospedale, dove era finita sabato pomeriggio dopo essere stata vittima di una tentata rapina avvenuta a Ossona. L’episodio era stato raccontato nell’articolo sulla donna finita in ospedale dopo l’arrivo dei maranza in paese.

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🚑 Il soccorso in piazza San Cristoforo

Domenica mattina la 68enne si trovava in chiesa quando ha avuto un malore ed è caduta al suolo. Le persone presenti hanno chiesto aiuto e l’intervento sanitario è stato attivato in codice giallo. Dopo le prime valutazioni, i soccorritori l’hanno nuovamente accompagnata all’ospedale di Magenta, dove è arrivata alle 9.39. Il codice giallo indica una situazione da seguire con attenzione nell’emergenza territoriale, senza la classificazione più grave del codice rosso.

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🚔 Il collegamento con la rapina del giorno prima

La caduta è avvenuta poche ore dopo la dimissione dall’ospedale. Non ci sono elementi ufficiali per stabilire con certezza un rapporto diretto tra il malore e quanto accaduto sabato, ma il nuovo intervento è arrivato in un contesto già delicato per la donna, appena rientrata dopo la rapina. E’ gioustificato pensare che lo stato di shock e di paura possa aver pesato sul malore. Il caso resta quindi un aggiornamento dell’episodio avvenuto il giorno precedente, quando la 68enne era stata soccorsa dopo essere stata rapinata a Ossona. Anche per questo il nuovo malore ha colpito chi, domenica mattina, si trovava in chiesa poco prima della celebrazione.

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