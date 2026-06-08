Cassano d’Adda, Milano: 66enne disperso nel fiume Adda, salvato un 18enne

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A Cassano d’Adda un 66enne è disperso nel fiume Adda dopo esservi caduto insieme ad un ragazzo di 18 anni. Non si conoscono ancora le modalità dell’incidente. L’ intervento di soccorso è scattato nel primo pomeriggio di oggi, lunedì 8 giugno. La chiamata al 112 è arrivata alle 13.18 dalla zona di via Cantarana, sulla riva dei uno dei bracci dell’adda, chein quella zona foma molte isole. I soccorsi sono arrivati con vigili del fuoco con al squadra Saf del comando di Bergamo, carabinieri della compagnai di Pioltello, polizia locale e ambulanze. Il ragazzo di 18 anni è riuscito a salvarsi aggrappandosi ad alcuni rovi presenti su uno scoglio ed è poi stato soccorso. Le ricerche del 66enne sono ancora in corso.

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🚑 Il 18enne portato in ospedale

Il ragazzo è stato affidato ai sanitari e trasportato dalla Croce Azzurra di Trezzo d’Adda al pronto soccorso dell’ospedale di Treviglio in codice verde. Sul posto sono state inviate due auto mediche. Un’ambulanza è rimasta sul posto a disposizione dei vigili del fuoco. Per il 66enne, infatti, sono partite subito le ricerche nel tratto del fiume Adda interessato dall’intervento. L’uomo non è più riemerso dopo essere finito in acqua.

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🚒 Ricerche nell’Adda con sommozzatori ed elicottero

Sul posto stanno operando i vigili del fuoco di Cassano d’Adda, con il supporto del comando provinciale di Bergamo. Sono state mobilitate squadre SAF, soccorritori acquatici e l’elicottero Drago 153 del Reparto Volo Lombardia, con a bordo i sommozzatori di Milano. Alle operazioni partecipano anche le autopompe arrivate da Gorgonzola e Treviglio e i volontari di Treviglio. L’area è presidiata anche dai carabinieri della Compagnia di Pioltello e dalla polizia locale di Cassano d’Adda.

L’ultimo agiornamento ci da una brutta notizia. Il corpo del 66enne sarebbe stato individuato circa 600 metri più a valle del punto in cui idue sono caduti in acqua. Le operazioni di recupero sono ancora in corso.

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